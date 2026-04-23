کمال کرکوکی: با توجه به اعلام سرویسهای امنیتی، مشخص است که سلاحهای ارسالی آمریکا نزد کیست

به گزارش کردپرس، در ادامه جنجال‌ها بر سر سرنوشت سلاح‌های ارسالی آمریکا، کمال کرکوکی، از چهره‌های برجسته حزب دمکرات کردستان، در گفتگویی تلویزیونی با شبکه AVA، ابعاد تازه‌ای به این پرونده بخشید.

او در پاسخ به سوال مجری در مورد ادعاهای مطرح شده پیرامون این سلاح‌ها، با اشاره به اینکه این موضوع فراتر از حدس و گمان‌های رسانه‌ای است، تصریح کرد: ​«سرویس‌های اطلاعاتی برجسته و معتبر جهان در این باره صحبت کرده‌اند و مشخص است که این سلاح‌ها به چه کسی تحویل داده شده است. ما به طور مستقیم در این باره تحقیق نکرده‌ایم، اما اطلاعات منتشر شده توسط این نهادها، از جمله موساد اسرائیل و همچنین گزارش‌های تحقیقی در روزنامه‌های معتبر آمریکا و بریتانیا، به وضوح نشان می‌دهند که مقصد این تجهیزات کجا بوده است.»

​وی در ادامه با لحنی کنایه‌آمیز به جریان رقیب (اتحادیه میهنی) اشاره کرد و افزود که اگر این ادعاها کذب است، طرف‌های نامبرده در گزارش‌های بین‌المللی می‌توانند در کشورهای دموکراتیک مانند بریتانیا یا آمریکا اقامه دعوا کنند؛ اما سکوت آن‌ها نشان‌دهنده صحت این اطلاعات است.

​این اظهارات کرکوکی در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، هرگونه دریافت سلاح از آمریکا را به شدت تکذیب کرده بود.

طالبانی با اشاره به ساختار «دو اداره‌ای» در اقلیم کردستان، تلویحاً مدعی شده بود که اگر سلاحی وارد شده، باید از جریان رقیب سراغ آن را گرفت.

لطیف نیروه‌یی، رئیس دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی نیز در گفتگو با کردپرس دریافت این سلاحها توسط اتحادیه را رد کرد و گفت: خواستار آن هستیم که تمامی طرفهای کرد موضع رسمی خود را دربارۀ ادعای ارسال سلاحهای امریکایی به کردها اعلام کنند تا موضوع برای افکار عمومی روشن شود.

​با این حال، اشاره کمال کرکوکی به بیانیه یا گزارش‌های منتسب به موساد، مستقیماً به ادعاهایی پیوند می‌خورد که مدعی هستند سلاح‌های آمریکایی در اختیار رئیس اتحادیه میهنی کردستان قرار گرفته است.