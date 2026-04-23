به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در صفحه شخصی خود در فیسبوک با اشاره به گذشت هشت ماه از رویداد لاله‌زار، اعلام کرد که تاکنون هیچ موضع‌گیری رسمی از سوی دولت و ریاست اقلیم کردستان در قبال این حادثه صورت نگرفته است.

وی این رویداد را نمونه‌ای از «به‌کارگیری غیرقانونی قدرت» توصیف کرد و گفت که یک رهبر حزبی بدون داشتن اختیار رسمی حکومتی، نیروهای امنیتی، پلیس و نیروهای «۷۰» را با استفاده از تانک و زره‌پوش علیه منزل یک عضو شورای آسایش و نماینده پارلمان کردستان به کار گرفته است.

شاسوار عبدالواحد با ابراز تأسف از ادامه سکوت مقامات، تأکید کرد: اگر این موضوع حل‌وفصل نشود، این روند می‌تواند به تهدیدی برای همه تبدیل شود و تنها به یک فرد یا جریان محدود نخواهد ماند.

رئیس جنبش نسل نو همچنین از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم، خواست تا در این خصوص موضع‌گیری کنند.

او هشدار داد که ادامه این وضعیت، به زیر سؤال رفتن اختیارات و جایگاه رسمی این دو مقام نیز منجر خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد که استفاده یک فرد حزبی از اختیارات ریاست اقلیم و دولت، نشان‌دهنده بحرانی جدی در ساختار حکمرانی اقلیم کردستان است.