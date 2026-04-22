توقف اعتصاب غذای لاهور طالبانی به روایت وکیلش

به گزارش کردپرس، یکی از وکلای لاهور طالبانی اعلام کرد که اعتصاب غذای وی و همراهانش به‌دلیل چهار عامل متوقف شده است.

به گفته این وکیل، نخستین دلیل، درخواست تیم وکلای پرونده بوده است؛ چرا که پرونده همچنان در اختیار نهاد امنیتی (آسایش) قرار دارد و به‌گفته آنان، زمان مناسبی برای ادامه اعتصاب غذا نیست.

وی افزود که دومین عامل، وعده ارسال پرونده به دادگاه جنایی سلیمانیه در روزهای آینده بوده است.

به گفته او، سومین دلیل، آزادی ۲۱ نفر از نگهبانان مرتبط با پرونده «لاله‌زار» عنوان شده است.

این وکیل همچنین تأکید کرد که وخامت وضعیت جسمی برخی بازداشت‌شدگان و نبود تیم پزشکی در زندان «کانی‌گومه» از دیگر دلایل توقف این اعتصاب غذا بوده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که لاهور طالبانی پیش‌تر در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده‌اش، دست به اعتصاب غذا زده بود.

در هفته‌های اخیر، پرونده لاهور طالبانی با تنش‌های سیاسی نیز همراه بوده است.

او پیش‌تر مدعی شده بود که فشارهایی بر روند قضایی پرونده‌اش وجود دارد و همین موضوع مانع ارجاع آن به دادگاه تجدید نظر اربیل شده است.