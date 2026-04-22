به گزارش کردپرس؛ فرزاد الماسی در نشست بررسی وضعیت جاده ساحلی پل دوآب به پل زلته، با اشاره به کمبود اعتبارات و نبود امکانات کافی اداره راهداری و عدم تحقق وعده‌های دستگاه‌های استانی، اعلام کرد که شهرستان پاوه دیگر منتظر کمک‌های بیرونی نخواهد ماند و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سرنوشت این پروژه را خود تعیین می‌کند.

الماسی با مقایسه این پروژه با «کمربندی پاوه» که پس از سه سال تنها ۱۵ درصد پیشرفت داشته است، هشدار داد:«اگر امیدمان به منابع ملی باشد، ۲۰ سال دیگر نیز این جاده باز نخواهد شد.ما واقع‌بینانه عمل می‌کنیم و از ماشین‌آلات و امکانات خود شهرستان استفاده خواهیم کرد.»

وی افزود: «من تاکید می‌کنم که این مسیر را حتماً امسال بازگشایی شود. دیگر نمی‌خواهیم فرصت از دست برود. ما تا پاییز فرصت داریم و در اردیبهشت ماه عملیات را به طور جدی شروع می‌کنیم.»

فرماندار پاوه جزئیات دقیقی از نحوه اجرای این طرح ارائه داد تا از بار سنگین هزینه بر دوش یک نهاد جلوگیری شود:

تعریض‌ بخشی از مسیر استفاده از ظرفیت‌های پراکنده: از نیروگاه و سد،

و سایر دستگاه‌های شهرستان خواسته شده تا نیرو و تجهیزات خود را در اختیار این طرح قرار دهند.

الماسی بر اهمیت حیاتی این جاده برای امنیت و اقتصاد منطقه تأکید کرد: در صورت تخریب پل‌های اصلی در مواقع بحران یا جنگ، ارتباط با نوسود، نودشه و روستاهای مرزی کاملاً قطع می‌شود. این جاده تنها راه ارتباطی جایگزین و حیاتی است.

فرماندار پاوه در پاسخ به چالش‌های طبیعی مسیر، گفت: «در برخی نقاط مسیر با موانع سنگی سختی مواجهیم. ما با مدیرکل امنیتی استانداری هماهنگ کرده‌ایم تا مجوز استفاده از مواد ناری (انفجاری) را برای عبور از این موانع اخذ کنیم. حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر از مسیر ۱۱۰۰ متری پیشرفت داشته‌ایم و باقی‌مانده (حدود ۷۰۰ متر) را با همین روش‌های بومی و سریع باز خواهیم کرد.»

الماسی در پایان تأکید کرد که این طرح یک «خدمت ماندگار» است که سال‌ها به عنوان یادگاری از مسئولین فعلی باقی خواهد ماند و از شهرداران و مسئولین دعوت کرد با نگاهی فراتر از وظایف اداری و با درک کلیت منافع شهرستان، در این عملیات شتاب‌بخش مشارکت کنند.