به گزارش کردپرس، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، اعلام کرد که مجلس نمایندگان طرح بازگرداندن خدمت سربازی اجباری را بررسی کرده است؛ طرحی که به گفته او یک ایده منسوخ و متعلق به گذشته است.
وی تأکید کرد که جنگهای مدرن دیگر به تعداد زیاد سرباز متکی نیستند، بلکه بر پهپادها و فناوریهای پیشرفته تکیه دارند.
مالکی در پیامی اشاره کرده است که جمعآوری تعداد زیادی سرباز بدون وجود نیاز واقعی، هزینههای زیادی را بر دولت تحمیل میکند.
او تصریح کرد که بهتر است این منابع به سمت افزایش کارایی ارتش و ایجاد نیرویی مؤثر با تعداد کمتر هدایت شود.
وی در پایان از مجلس نمایندگان خواست در تصویب این قانون عجله نکند.
