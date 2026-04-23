۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۴

واکنش نوری مالکی به طرح بازگرداندن خدمت سربازی اجباری در مجلس نمایندگان عراق:

خدمت سربازی اجباری ایده‌ای منسوخ است/ نیاز امروز عراق: پهباد و فناوری نظامی جدید

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نوری المالکی با انتقاد از طرح بازگرداندن خدمت سربازی اجباری، آن را ایده‌ای منسوخ دانست و تأکید کرد که جنگ‌های مدرن بر فناوری و پهپادها متکی هستند، نه بر شمار بالای نیروهای نظامی.

به گزارش کردپرس، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، اعلام کرد که مجلس نمایندگان طرح بازگرداندن خدمت سربازی اجباری را بررسی کرده است؛ طرحی که به گفته او یک ایده منسوخ و متعلق به گذشته است.

وی تأکید کرد که جنگ‌های مدرن دیگر به تعداد زیاد سرباز متکی نیستند، بلکه بر پهپادها و فناوری‌های پیشرفته تکیه دارند.

مالکی در پیامی اشاره کرده است که جمع‌آوری تعداد زیادی سرباز بدون وجود نیاز واقعی، هزینه‌های زیادی را بر دولت تحمیل می‌کند.

او تصریح کرد که بهتر است این منابع به سمت افزایش کارایی ارتش و ایجاد نیرویی مؤثر با تعداد کمتر هدایت شود.

وی در پایان از مجلس نمایندگان خواست در تصویب این قانون عجله نکند.

