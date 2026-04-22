شناسایی ١٢٧هکتار اراضی منابع طبیعی مهاباد برای فاز دوم شهرک صنعتی

به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری در جلسه کارگروه توسعه شهرک صنعتی مهاباد اظهار کرد: برای مرحله نخست فاز دوم شهرک صنعتی مهاباد ۱۲۷ هکتار از اراضی پشت کارخانه قند مهاباد در محور مهاباد به ارومیه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به وجود تالاب فصلی قره قشلاق بیان کرد: در راستای توسعه فاز دوم شهرک صنعتی نیز مطالعات لازم برای تعیین حریم و حفظ تالاب قره قشلاق در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار ویژه مهاباد با بیان اینکه حدود ۳۰۰ طرح اقتصادی و تولید در شهرستان به دلیل نبود زمین مناسب غیرفعال مانده است، گفت: در شرایط پساجنگ و احتمال تعدیل نیرو کار برخی از واحدهای فعلی، مجبور به تعیین زمین در راستای احداث فاز دوم شهرک و احداث واحدهای جدید هستیم.

امیر عشایری با بیان اینکه این اراضی تنها مکان مناسب برای فاز دوم شهرک صنعتی مهاباد است، ادامه داد: تلاش می کنیم ضمن راه اندازی فاز دوم شهرک و کمک به توسعه و اشتغال منطقه، حافظ محیط زیست و مواضع زیست محیطی باشیم.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: راه اندازی فاز دوم شهرک صنعتی مهاباد جز نیازهای اولویت دار شهرستان و مورد تاکید استاندار آذربایجان غربی است.

سلام ستوده با بیان اینکه طرح توسعه شهرک صنعتی به دلایل مختلف بدون نتیجه مانده است، افزود: ملاحظات زیست محیطی برای ما قابل احترام بوده و باید ضمن توسعه حوزه صنعت از تخریب و دستکاری محیط زیست نیز جلوگیری شود.

او تاکید کرد: برای به نتیجه رسیدن مشکل فاز دوم شهرک صنعتی نیازمند هماهنگی و تعامل بین ادارات کل استان از جمله محیط زیست و منابع طبیعی هستم تا در کمترین زمان ممکن عملیات اجرایی آن آغاز شود.

ستوده در پایان گفت: همچنین زیرساخت های لازم از جمله آب، برق و گاز و راه دسترسی به زمین شناسایی شده مهیا بوده و در کوتاه ترین زمان ممکن قابل تامین است.