درخواست اعمال قانون در پی تیراندازی مقابل دادگاه اربیل و عدم بازداشت ۳ تن از عوامل قتل

به گزارش کردپرس، در پی وقوع تیراندازی در محوطه مقابل دادگاه اربیل، شاکی پرونده قتل (پدر مقتول) در گفتگو با رسانه‌ها آخرین وضعیت رسیدگی قضایی و امنیتی به این پرونده را تشریح کرد. وی بر ضرورت بازداشت تمامی عوامل دخیل در قتل فرزندش تأکید کرد.

​وضعیت بازداشت متهمان

​شاکی با ارائه جزئیاتی از پرونده اعلام کرد که در مجموع هفت نفر به عنوان متهم در قتل فرزندش شناسایی شده‌اند. به گفته وی، با وجود گذشت زمان از وقوع جرم، تاکنون چهار نفر از این افراد بازداشت شده و سه نفر از متهمان همچنان آزاد هستند. وی خواستار تسریع در روند شناسایی و دستگیری این افراد توسط نهادهای ذی‌ربط شد.

​پافشاری بر روند قانونی پرونده

​وی در خصوص شایعات پیرامون مصالحه، تصریح کرد که هیچ‌گونه توافقی مبنی بر رضایت صورت نگرفته است. وی اعلام داشت که تنها خواهان اعمال قانون و پیگیری پرونده از طریق مجاری رسمی قضایی است و از مقامات مسئول درخواست کرد تا از نفوذ یا مداخلات احتمالی در روند پرونده جلوگیری کنند.

​ملاحظات امنیتی و تهدیدات اخیر

​شاکی پرونده مدعی شد که پیش از حضور در جلسه دادگاه، پیام‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده است.

وی با اشاره به تیراندازی اخیر در مقابل دادگاه، عنوان کرد که علی‌رغم وضعیت جسمانی (نابینایی)، به دلیل عدم بازداشت سه متهم فراری، امنیت جانی وی و خانواده‌اش در معرض خطر جدی قرار دارد.

او از نخست‌وزیر اقلیم کردستان درخواست کرد جهت تأمین امنیت و اجرای عدالت در این پرونده دستورات لازم را صادر کند.