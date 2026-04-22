صدور ۲ مجازات جایگزین حبس برای بازسازی خسارات جنگی در اشنویه

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی بیان کرد: در ادامه اهتمام قضات استان به استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در امور عام المنفعه انصاری رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اشنویه از قضات پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس می‌باشد که مجازات جایگزین حبس در بخش‌های های مختلف عام المنفعه صادر نموده است.

عتباتی ادامه داد: این احکام شامل مشارکت در بازسازی و تعمیر اماکن آسیب دیده در جنگ تحمیلی رمضان با ۸۱۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از جمله با اولویت دبیرستان دخترانه عصمت ارومیه و دیگر اماکن آموزشی ناشی از حملات رژیم سفاک صهیونیستی و رژیم تروریستی آمریکا در طول دفاع مقدس رمضان هستند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: ارزش ریالی این احکام یکصدو هشتاد و پنج میلیون ریال می‌باشد که همگی صرف امور عام المنفعه که در احکام ذکر شده با نظارت دادگاه و مسئولین نهادهای مرتبط خواهد شد.