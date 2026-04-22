انجام ۷ هزار بازرسی تخصصی در کردستان/نظارت ها با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت تشدید شد

به گزارش کرد پرس، مهدی سحری با تشریح جزئیات این اقدامات به خبرنگاران، گفت: در چارچوب برنامه عملیاتی سازمان ملی استاندارد ایران، یک هزار و ۵۸۰ مورد بازدید فنی از واحدهای تولیدی انجام شد و نظارت ها با تمرکز بر ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و افزایش ایمنی مصرف کنندگان دنبال شد.

وی افزود: در حوزه صنایع انرژی بر نیز ۳۵ مورد بازرسی فنی از واحدهای مشمول استانداردهای اجباری صورت گرفت و در قالب طرح «امین»، یک هزار و ۹۸۳ مورد بازرسی در صنایع غذایی و بهداشتی و ۵۴۶ مورد در بخش انرژی و محیط زیست انجام شد.

مدیرکل استاندارد کردستان با اشاره به نظارت های بخشی در صنعت، اظهار کرد: در سال گذشته یک هزار و ۴۰۱ مورد بازرسی از صنایع غیرفلزی و یک هزار و ۳۶۵ مورد از صنایع فلزی به عمل آمد که نشان دهنده پوشش گسترده نظارت ها در بخش تولید است.

سحری ادامه داد: در حوزه نظارت های تخصصی نیز ۲۸ مورد بازرسی از محصولات دارای نشان حلال و ۷۵۴ مورد از تجهیزات تفریحی انجام شد تا استانداردهای ایمنی در این حوزه ها به طور دقیق رعایت شود.

وی با تأکید بر شمول نظارت ها در بخش خدمات، یادآور شد: در این مدت ۱۹ هتل، ۷ هتل آپارتمان، ۳ خانه سالمندان، ۷۸ مرکز پیش دبستانی و مهدکودک، ۵ مرکز خدمات مادر و کودک و ۱۶ سردخانه مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفتند.

مدیرکل استاندارد کردستان به ارزیابی خدمات پس از فروش اشاره کرد و بیان کرد: در این بخش، ۵ مورد در حوزه لوازم خانگی و ۴ مورد در حوزه خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

سحری با اشاره به نظارت بر زیرساخت های کنترل کیفیت، گفت: در سال گذشته ۲۶۰ مورد نظارت بر آزمایشگاه های همکار و ۷۰ مورد بر شرکت های بازرسی همکار انجام شد تا دقت و صحت عملکرد این مراکز تضمین شود.