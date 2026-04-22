تمامی طرف های کُرد موضع رسمی خود را درباره ادعای ارسال سلاح های آمریکایی به کردها اعلام کنند

هم‌زمان با اوج‌گیری تنشهای نظامی، ادعایی جنجالی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، فضای رسانه‌ای و سیاسی منطقه را تحت تأثیر قرار داد؛ ادعایی مبنی بر اینکه ایالات متحده سلاح‌هایی در اختیار «کردها» قرار داده که سرنوشت آن‌ها نامشخص است. این ادعا که دست‌کم در دو نوبت از تریبون رسمی کاخ سفید مطرح شد، به‌سرعت با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جریان‌های سیاسی کردی و حتی گروههای کردی مخالف ایران مواجه شد و اغلب آن‌ها به‌طور قاطع هرگونه دریافت چنین تسلیحاتی را رد کردند و به طور رسمی اعلام کردند که بخشی از پروژه تهاجم زمینی احتمالی علیه ایران نخواهند بود.

در همین چارچوب، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، نیز به‌صراحت اعلام کرد که این حزب هیچ‌گونه سلاحی از آمریکا دریافت نکرده و چنین ادعاهایی فاقد پایه واقعی است. با وجود این تکذیب‌ها، ابهام درباره منشأ و سرنوشت این سلاح‌های ادعایی همچنان به‌عنوان یک پرسش باز در فضای سیاسی و رسانه‌ای باقی مانده است؛ به‌ویژه آنکه طرح این موضوع در مقطع حساس جنگی و تحولات منطقه و بویژه در داخل ایران، بر پیچیدگی‌های امنیتی و سیاسی آن افزوده است.

در چنین فضایی، خبرگزاری کردپرس در گفت‌وگویی با لطیف نیروه‌یی، رئیس دفتر اطلاع‌رسانی اتحادیه میهنی کردستان، به واکاوی ابعاد این ادعا و همچنین تحولات جاری در اقلیم کردستان پرداخته است؛ این گفتگو تلاش دارد هم‌زمان به روشن‌سازی یک ادعای بحث‌برانگیز بین‌المللی و نیز به تحلیل آرایش جدید نیروهای سیاسی در اقلیم بپردازد.

لطیف نیروه‌یی در خصوص ادعاهای رسانه ای مبنی بر دریافت سلاح از سوی کردها، به خبرگزاری کردپرس گفت: «در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده، بافل طالبانی به‌صراحت اعلام کرد که اتحادیه میهنی کردستان هیچ‌گونه سلاحی دریافت نکرده و اساساً چنین موضوعی فاقد واقعیت است.

به گفته لطیف نیروه‌یی، این موضع نه‌تنها دیدگاه رسمی حزب محسوب می‌شود، بلکه به‌طور شفاف برای افکار عمومی در سطوح داخلی، اقلیمی و بین‌المللی نیز اعلام شده است. او تأکید می‌کند که اتحادیه میهنی در هیچ سطحی درگیر چنین فرآیندی نبوده است و موضعی شفاف برای افکار عمومی بین‌المللی، اقلیمی و داخلی اعلام شده است. ما نه از این سلاح‌ها اطلاعی داریم و نه هیچ سلاحی دریافت کرده‌ایم و از وضعیت سایر طرف‌ها نیز آگاه نیستیم و نمی‌دانیم آیا طرفی سلاح دریافت کرده یا خیر.

نیروه‌یی در ادامه با اشاره به جغرافیای تحت نفوذ این حزب، تصریح می‌کند که در محدوده سلیمانیه—به‌عنوان مرکز اصلی فعالیت اتحادیه میهنی—هیچ نشانه‌ای از ورود چنین سلاح‌هایی وجود نداشته و این منطقه اساساً خارج از این ادعاها قرار دارد. او در عین حال تأکید می‌کند که این حزب درباره سایر جریان‌های سیاسی کردی اطلاعاتی در اختیار ندارد و نمی‌تواند درباره آن‌ها قضاوت کند؛ این موضوع زمانی بسیار مورد توجه قرار گرفت که رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد این سلاح‌ها به دست یک گروه افتاده‌اند. بنابراین ضروری است هر طرفی موضع رسمی خود را اعلام کند تا موضوع برای افکار عمومی—چه در داخل کردستان و عراق و چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی—روشن شود.

نیروه‌یی بر این باور است که شفاف‌سازی جمعی در این زمینه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه تنها از این طریق می‌توان به ابهامات پایان داد و از تبدیل این ادعا به ابزاری برای فشار سیاسی یا امنیتی در سطح منطقه جلوگیری کرد. از این رو، پیام بافل طالبانی برای افکار عمومی بسیار مهم بود، زیرا همه طرف‌ها—از رسانه‌ها گرفته تا نخبگان سیاسی، رسانه‌ای و روشنفکری—در انتظار بودند ببینند هر طرف چگونه به این موضوع واکنش نشان می‌دهد؛ موضوعی که رئیس‌جمهور آمریکا به آن اشاره کرده بود مبنی بر اینکه سلاح‌ها دزدیده شده یا ناپدید شده و به یک طرف تحویل داده شده‌اند.

در مجموع، ادعای مطرح‌شده از سوی دونالد ترامپ درباره ارسال سلاح به «کردها»، در کنار تکذیب‌های صریح از سوی برخی از بازیگران اصلی کردی، به یکی از گره‌های مبهم در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه تبدیل شده است؛ گرهی که ابعاد آن همچنان روشن نشده و در بستر تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان متغیری اثرگذار در شکل‌دهی به روایت‌های سیاسی و امنیتی مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، تأکید بر شفافیت، اعلام مواضع رسمی و پرهیز از ابهام، بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد؛ چراکه آینده تعاملات میان بازیگران کردی، دولت‌های منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، تا حد زیادی به نحوه مدیریت همین پرونده‌های مبهم و حساس گره خورده است.