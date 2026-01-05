به گزارش کردپرس، در بیانیه جنبش موضع میهنی آمده است: جنبش موضع همانگونه که در روند انتخاب معاون رئیس پارلمان وارد رقابت شد، به همان شیوه برای پست ریاستجمهوری نیز گام برداشته است.
بر اساس این بیانیه، موضع میهنی یک پیشنهاد سهبندی را برای طرفهای خارج از حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان آماده کرده است:
همه با هم از یک شخصیت مستقل حمایت کنیم؛
یکی از شما نامزد شود و ما از او حمایت کنیم؛
ما یک نفر را پیشنهاد میدهیم و شما از او حمایت کنید.
موضع میهنی اعلام کرده است: هر یک از طرفها هر گزینهای را که انتخاب کنند، ما آماده حمایت هستیم.
در ادامه این بیانیه آمده است که دکتر مثنی امین، عضو اتحاد اسلامی کردستان، آمادگی خود را اعلام کرده و امروز بهصورت رسمی ثبتنام کرده و به عنوان نامزد معرفی شدە است و این جریان از او حمایت میکند.
