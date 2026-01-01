مصرف گاز در آذربایجان غربی افزایش یافت

به گزارش کردپرس، علیرضا شیخی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افزایش مصرف یک میلیون مترمکعبی معادل مصرف یک شبانهروز شهرستانهای ماکو در شمال استان و پیرانشهر در جنوب استان است که نشاندهنده حساسیت شرایط و لزوم مدیریت جدی مصرف گاز در روزهای سرد پیشرو است.
او با اشاره به تداوم برودت هوا و قرار گرفتن استان در انتهای خطوط انتقال گاز کشور، تأکید کرد: استمرار این روند افزایشی میتواند شبکه گازرسانی را با چالشهایی نظیر افت فشار یا قطعی مواجه کند، از اینرو همراهی و همکاری مشترکان در شرایط فعلی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی در ادامه از شهروندان خواست با رعایت توصیههای مصرف بهینه، شرکت گاز را در عبور ایمن از پیک مصرف زمستانی یاری کنند و گفت: تنظیم دمای پکیجها روی ۵۰ تا ۶۰ درجه و رعایت دمای رفاه ۱۸ تا ۲۰ درجه در منازل، نقش مؤثری در پایداری شبکه گازرسانی خواهد داشت.
او تاکید کرد: صرفهجویی هوشمندانه در مصرف گاز، علاوه بر تأمین پایدار گاز برای همه مشترکان، از بروز مشکلات احتمالی در روزهای سردتر سال جلوگیری خواهد کرد.
