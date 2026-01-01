امدادرسانی به ٥٥٩ نفر در برف و کولاک آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی اظهار کرد: در پی بارش شدید برف و کولاک در استان در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی هلالاحمر در چند محور مواصلاتی مستقر و عملیات امدادرسانی انجام دادند.
او افزود: در این مدت، ۶ حادثه برف و کولاک رخ داد که منجر به گرفتار شدن ۵۵۹ نفر و ۳۸۸ دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی استان شد که با بهکارگیری ۱۶ تیم عملیاتی متشکل از ۲۲ نجاتگر و ۳۸۸ خودروی امدادی پوشش داده شد و امدادرسانی لازم انجام گرفت.
محبوبی ادامه داد: در جریان این عملیاتها، ۱۵ نفر مصدوم شدند که ۶ نفر از آنان به مراکز درمانی منتقل شدند و همچنین به ۲ مورد از زنان باردار امدادرسانی فوری صورت گرفت.
مدیر عامل هلال احمر استان گفت: در راستای حمایت از درراهماندگان، ۹۰ بسته غذایی و پتو بین افراد متاثر از حوادث توزیع شد واین عملیاتها با مشارکت ۴ شعبه جمعیت هلالاحمر انجام شد و امدادرسانی همچنان در برخی محورهای برفگیر ادامه دارد.
