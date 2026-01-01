به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با اشاره به اهمیت پیشرفت متوازن شهری، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم استان، تهیه و تدوین طرح‌های جامع و اسناد شهری با تأکید بر میزان تحقق‌پذیری آن‌هاست، به‌ویژه در حوزه کاربری‌های شهری و پیش‌بینی دقیق اراضی موردنیاز برای توسعه‌های ملی از جمله نهضت ملی مسکن است.

استاندار ایلام با تأکید بر لزوم پیش‌بینی اعتبارات در برنامه‌ریزی راهبردی شهرستان‌ها، خواستار کاهش زمان تدوین طرح‌های جامع شهری شد.

و در ادامه گفت: صیانت و حفاظت از آثار تاریخی در حریم و محدوده شهرها ضروری است و شهر تاریخی دره‌شهر با توجه به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، قابلیت تبدیل‌شدن به یک شهر جهانی را دارد.

کرمی در ادامه با اشاره به اعتبارات سفر رئیس‌جمهور بیان کرد: مجموع تعهدات اعتباری این سفر حدود ۱۵ همت بوده که برای سال ۱۴۰۴ حدود ۵.۵ همت پیش‌بینی شده و تاکنون ۵۹ درصد آن تخصیص یافته است. این میزان در سال ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت و مدیران دستگاه‌ها باید با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و وزارتخانه‌ها، در جذب اعتبارات ملی فعال‌تر عمل کنند.

وی تکمیل پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقل را از اولویت‌های استان دانست و افزود: بزرگراه کرمانشاه–ایلام–خوزستان به‌عنوان یکی از کریدورهای اصلی توسعه استان در حال اجراست و تاکنون ۱۶۵ کیلومتر از مسیر در دست دوخطه‌سازی قرار دارد که نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و صرفه‌جویی در مصرف سوخت دارد.

استاندار ایلام از آغاز عملیات اجرایی منطقه آزاد مهران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ایجاد منطقه مشترک با استان واسط عراق، تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های مرز چیلات، آغاز به کار میادین نفتی آذر و چنگوله در دهه فجر، پیگیری مرز هلاله شمالی و استقرار کنسولگری در استان از دیگر برنامه‌های مهم دولت در ایلام است.

کرمی همچنین بر لزوم پایش مستمر بازار و تأمین کالاهای اساسی در ایام ماه مبارک رمضان و شب عید تأکید کرد و گفت: توسعه گردشگری به‌ویژه توریسم سلامت و احیای ۳۷ واحد تولیدی و صنعتی راکد از جمله اقدامات مهم در راستای تقویت اقتصاد و اشتغال استان به شمار می‌رود.