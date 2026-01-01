عراق طی ۱۰ ماه ۷۳ میلیون و ۴۴۹ هزار بشکه نفت به امریکا صادر کرد

به گزارش کردپرس، اداره اطلاعات انرژی امریکا خبر داد که صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی عراق به امریکا طی ۱۰ ماه از سال ۲۰۲۵، ۷۳ میلیون و ۴۴۹ هزار بشکه بوده است.

به نوشته شفق نیوز، این اداره افزود که عراق در ماه ژانویه سال گذشته ۷ میلیون و ۱۳۶ هزار بشکه، در ماه فوریه ۵ میلیون و ۴۲۷ هزار بشکه، در ماه مارس ۷ میلیون و ۴۰ هزار بشکه، در ماه آوریل ۶ میلیون و ۹۵۱ هزار بشکه در ماه مه ۷ میلیون و ۱۱۴ هزار بشکه، در ماه ژوئن ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار بشکه، در ماه ژوئیه ۹ میلیون و ۵۲۸ هزار بشکه، در ماه اوت ۱۰ میلیون و ۲۳۴ هزار بشکه، در ماه دسامبر ۶ میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه و در ماه اکتبر ۵ میلیون و ۴۷۲ هزار بشکه به امریکا صادر کرده است.

بر اساس این داده‌ها بیشترین میزان صادرات نفتی عراق به امریکا در ماه اوت و کمترین آن در ماه فوریه بوده است.