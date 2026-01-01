گردشگری کردستان نیازمند بازنگری جدی؛ تخریبها و مفاسد قبلی باید اصلاح شود

کردپرس- طرح های گردشگری جدی به اندازه انگشتان دست در این دوره مصوب یا راه اندازی شده و این معدود طرح ها هم با شُبهات بسیار جدی روبرو است. به عنوان مثال یکی از این طرح ها که از آن به عنوان طرحی مهم هم یاد شده با اشکالات فنی، عدم مجوزهای لازم، عدم برخوداری از استانداردهای مورد نیاز و عدم شفایت در تامین مالی و طرح توجیه اقتصادی و پیوست فرهنگی مواجهه است.

در مورد این طرح خاص که مدیر آن به شکل عجیبی ضدیت جدی با رسانه ها هم دارد و بخش مهمی از وقتش را صرف بالا و پایین رفتن از پله های دادگاه برای بستن دهان رسانه منتقد کرده، ضروری است که دستگاه های نظارتی و از جمله سازمان بازرسی استان استان ورد کنند و از نحوه راه اندازی آن، منابع مالی تخصیص یافته به آن، میزان تخریبی که در مورد آثار باستانی به باور آورده است و بسیاری موارد دیگر تحقیق و تفحص جدی به عمل آورند.

هر چند که این تنها اشکال در این حوزه نیست و به نظر می رسد اساس فعالیت این اداره کل در دوره مدیریت گذشته آن باید به شکل جدی مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.

اما در دوره فعالیت مدیریت جدید این اداره کل هم علاوه بر نیاز به شفاف سازی در مورد ناکارآمدی های جدی گذشته و اعلام عمومی آسیب ها و گاها فسادهایی از نوع طرح مطرح شده در سطور بالا، باید تغییر رویکرد جدی در حوزه گردشگری را شاهد باشیم.

گذر از نگاه های شعاری و جلوگیری از تمرکز بر برخی برنامه های بدون آورده اقتصادی و فرهنگی از جمله اقداماتی است که مدیر جوان و با انگیزه جدید این اداره کل باید در دستور کار قرار دهد.

بر اساس اعلام چند باره استاندار کردستان، گردشگری به عنوان یکی از ستون های توسعه اقتصادی استان مورد تاکید دولت است، از سوی دیگر این حوزه بر اساس ارزیابی های کارشناسی در استان کردستان دارای ظرفیت های مهم است، بنابراین طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد در حوزه گردشگری استان در این دوره شاهد تحرک و پویایی جدی باشیم.

لازمه شکل گیری این تحول هم قبول این اصل از سوی رییس و معاونان این اداره کل است که ظاهرا هم مدیر کل جدید و هم معاونان منصوب شده با چنین دیدگاهی همراه اند، در درجه دوم وجود یک نقشه راه کارشناسی و به دور از شعارزدگی لازمه این تحول به شمار می رود و البته یکی دیگر از لازمه های مهم این تحول بازسازی تخریب های گذشته و کوتاه کردن دست سودجویانی است که با شوهای تبلیغاتی و گاها مظلوم نمایی هایی از جایگاه «کارآفرین و سرمایه گذار» و بعضا هم فشارهای قضایی بر رسانه های منتقد در فکر ادامه مسیر فساد آلود گذشته هستند.

به نظر می رسد هم دستگاه های نظارتی و هم دستگاه قضایی باید به کمک به بدنه اجرایی برای تحقق اهداف دولت در حوزه گردشگری در استان بیایند و بتوانند با همراهی همدیگر از ادامه مفاسد و تخریب ها در این حوزه جلوگیری کنند.

یکی از مشکلات کلان دیگر در این زمینه دخالت های عجیب و پشت پرده های یک «نماینده خاص» است. نماینده ای که در حوزه تخصصی خود که آن هم به سلامت مردم مرتبط بود ضد و بند خود را انجام داده اما ظاهرا اخیرا به حوزه گردشگری هم علاقه مند شده است. دستگاه های نظارتی و اجرایی استان برای استفاده بهینه از ظرفیت گردشگری استان باید در این زمینه ها با ریزبینی جلو هر گونه سوء استفاده را بگیرند.