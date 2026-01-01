فرماندار دهلران: اعتراض برخی اصناف دهلران پایان یافت

به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه دهلران، مراد یگانه فرماندار ویژه دهلران با اعلام این خبر گفت: عصر امروز در پی اعتراض برخی از صاحبان مشاغل و اصناف نسبت به گرانی‌های اخیر که منجر به تعطیلی بخشی از بازار شد، با هوشیاری مردم، حضور مسالمت آمیز و آگاهانه نیروهای انتظامی پایان یافت.

وی با بیان اینکه دولت و شخص رئیس جمهور در حال برنامه ریزی برای بازگشت ثبات به بازار با راهکارهای کنترل قیمت ها است از کسبه و اصناف دهلرانی خواست با ارائه خدمات به شهروندان، به روند عادی سازی شرایط جامعه کمک کنند.

یگانه همچنین اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و نیازهای اولیه و ضروری مردم برای تهیه مایحتاج روزانه، ضروری است کلیه فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی عرضه‌کننده مواد غذایی در سطح شهرستان هر چه سریع‌تر نسبت به بازگشایی مغازه‌های خود اقدام کنند.

وی با اشاره به در خواست ها ی مکرر مردمی و تماس های تلفنی تأکید کرد: تأمین آرامش و رفاه شهروندان از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و در این راستا انتظار می‌رود اصناف همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار ویژه دهلران هشدار داد: در صورتی که برخی فروشگاه‌های مواد غذایی بدون دلیل موجه از فعالیت و خدمت‌رسانی به مردم خودداری کنند، مطابق قوانین و مقررات با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.