۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۳

فرماندار دهلران: اعتراض برخی اصناف دهلران پایان یافت

سرویس ایلام - فرماندار ویژه دهلران گفت: اعتراض به گرانی در دهلران با هوشیاری مردم پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه دهلران، مراد یگانه فرماندار ویژه دهلران با اعلام این خبر گفت: عصر امروز در پی اعتراض برخی از صاحبان مشاغل و اصناف نسبت به گرانی‌های اخیر که منجر به تعطیلی بخشی از بازار شد، با هوشیاری مردم، حضور مسالمت آمیز و آگاهانه نیروهای انتظامی پایان یافت.

وی با بیان اینکه دولت و شخص رئیس جمهور در حال برنامه ریزی برای بازگشت ثبات به بازار با راهکارهای کنترل قیمت ها است از کسبه و اصناف دهلرانی خواست با ارائه خدمات به شهروندان، به روند عادی سازی شرایط جامعه کمک کنند.

یگانه همچنین اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و نیازهای اولیه و ضروری مردم برای تهیه مایحتاج روزانه، ضروری است کلیه فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی عرضه‌کننده مواد غذایی در سطح شهرستان هر چه سریع‌تر نسبت به بازگشایی مغازه‌های خود اقدام کنند.

وی با اشاره به در خواست ها ی مکرر مردمی و تماس های تلفنی  تأکید کرد: تأمین آرامش و رفاه شهروندان از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و در این راستا انتظار می‌رود اصناف همکاری لازم را داشته باشند. 

فرماندار ویژه دهلران هشدار داد: در صورتی که برخی فروشگاه‌های مواد غذایی بدون دلیل موجه از فعالیت و خدمت‌رسانی به مردم خودداری کنند، مطابق قوانین و مقررات با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

