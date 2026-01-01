به گزارش کردپرس، «حسین علاوی»، مشاور نخست‌وزیر عراق تاکید کرد، دولت بغداد به توسعه روابط دفاعی خود با ایالات متحده آمریکا طبق توافق‌نامه چهارچوب راهبردی، و تحکیم همکاری با «کشورهای دوست» در راستای حفاظت از امنیت ملی عراق متعهد است.

طبق اعلام خبرگزاری عراقی (واع)، وی گفت، توافقی که با کشورهای ائتلاف بین‌المللی در سپتامبر ۲۰۲۴ منعقد شد، بر پایان ماموریت ائتلاف مبتنی است و اجرای آن در سپتامبر ۲۰۲۵ از طریق انتقال به روابط دوجانبه در مرحله نخست آغاز شده و نیروهای عراقی مقر ائتلاف در پایگاه عین الاسد را با آغاز سال ۲۰۲۶ بعد از خروج هیأت ائتلاف تحویل خواهند گرفت.

علاوی اضافه کرد: این گام پایان مرحله مهمی از جنگ علیه داعش است که حدود ۱۱ سال همکاری مشترک میان عراق و ائتلاف بین‌المللی را به دنبال داشت و به آزادسازی استان‌های عراق و شکست داعش در سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۷ انجامید.

وی عنوان داشت: دولت عراق اجرای مرحله دوم پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی را در سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داد که شامل اقلیم کردستان و به ویژه اربیل می‌شود. وی در عین حال تاکید کرد که همکاری دفاعی با آمریکا، انگلیس، ائتلاف ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا ادامه دارد.

علاوی تصریح کرد: «این همکاری‌ها از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی، ایجاد توانمندی‌ها، مسلح سازی و آموزش نظامی به علاوه توسعه نیروی هوایی، پدافند هوایی، نیروهای دریایی، حفاظت از آب‌های منطقه‌ای، تاسیسات نفتی، بنادر و گسترش امنیت سایبری به حمایت از امنیت و حاکمیت ملی عراق کمک می‌کند.»

در همین راستا، «قیس المحمداوی» معاون فرمانده عملیات مشترک عراق گفت، با پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی، پایگاه عین الاسد به منظور آمادگی برای تحویل آن به فرماندهی امنیتی عراق، به طور کامل از این نیروها تخلیه خواهد شد.