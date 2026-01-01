به گزارش کردپرس، فیلیپو گراندی در حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی X عکسی از خود و دکتر برهم صالح منتشر کرد و به مناسبت آغاز به‌کار او به‌عنوان دوازدهمین کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تبریک گفت.

دکتر برهم صالح نیز در پیامی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی X نوشت: «امروز به‌عنوان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کار خود را آغاز کردم.»

او همچنین تأکید کرد: «در کنار شرکایمان و ملت‌های میزبان کار خواهیم کرد تا از پناهندگان حمایت کنیم، راه‌حل‌های پایدار ارائه دهیم و با بحران‌های آوارگی که زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار داده است، مقابله کنیم.»

در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی‌گیری، دکتر برهم صالح را به‌عنوان کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل انتخاب کرد تا جانشین فیلیپو گراندی، دیپلمات ارشد ایتالیایی، شود.

برهم صالح پیش‌تر در پیامی اعلام کرده بود: «مایه افتخار من است که به‌عنوان کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) انتخاب شدم. من خود زمانی پناهنده بوده‌ام و به‌خوبی می‌دانم که حفاظت و حمایت چگونه می‌تواند مسیر زندگی انسان‌ها را تغییر دهد. این تجربه، سنگ‌بنای برنامه رهبری من خواهد بود؛ بر پایه همدلی، عمل‌گرایی و پایبندی به حقوق بین‌الملل.»