فتح «میمک» تجلی وحدت اقوام در دفاع از میهن است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، تاج‌الدین صالحیان با اشاره به نقش اقوام مختلف ایرانی در دفاع مقدس یادآور شد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشور ما، وجود رنگین‌کمان اقوام و مذاهب مختلف است که در مواقع خطر، این کثرت به وحدت و همبستگی تبدیل می‌شود.

وی تاکید کرد: اقوام و طوایف زینت و عزت این کشور هستند و در طول هشت سال دفاع مقدس، همه آنان مایه افتخار بودند.

وی با قدردانی از رشادت‌های ایل بزرگ خزل در منطقه میمک گفت: این ایل سلحشور به همراه ارتش جمهوری اسلامی ایران، فتوحات و پیروزی‌های کشورمان در مقابل تجاوز حزب بعث را رقم زد و سایر اقوام به همراه ارتش و سپاه، هشت سال دست در دست هم به عنوان یک پیکره واحد در برابر دشمن ایستادند و ایران را سربلند کردند.

معاون استاندار ایلام با تأکید بر لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اضافه کرد: کمترین حق شهدا این است که ما یاد رشادت‌ها، دلاوری‌ها و ازخودگذشتگی های آنان را گرامی بداریم، خون شهدا باید همواره جلو چشم ما باشد تا در انجام وظایفمان کم‌فروشی نکنیم.

صالحیان با اشاره به هجمه گسترده تبلیغاتی دشمنان علیه ایران گفت: امروز که در معرض ناجوانمردانه‌ترین هجوم‌ تبلیغاتی در فضای مجازی هستیم، برگزاری یادواره‌ها و انتقال تجربه‌های گران‌بهای دفاع مقدس به نسل جوان ضرورتی انکارناپذیر است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام بیان کرد: کشورمان الگوهای عملی و حقیقی زیادی دارد؛ کسانی که از جان خود گذشتند تا وطن بماند و این سعادتی بزرگ برای ماست.

صالحیان با اشاره به عملیات آزادسازی میمک گفت: در طول جنگ تحمیلی، میمک از نخستین مناطقی بود که مورد تجاوز حزب بعث قرار گرفت و ایل خزل با شناخت کافی از منطقه، نخستین شکست حزب بعث را به ثبت رساند و غرور آنان را در هم شکست.