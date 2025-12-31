هشدار نارنجی هواشناسی در کردستان/خطر لغزندگی جاده ها و وقوع بهمن در ارتفاعات

به گزارش کرد پرس، بر اساس این هشدار، سامانه سرد و بارشی از بعدازظهر پنجشنبه ۱۱ دی ماه تا اوایل صبح شنبه ۱۳ دی ماه در استان فعال خواهد بود و پیامدهایی همچون بارش برف و باران، وزش گاهی شدید باد، مه گرفتگی، کولاک برف و کاهش دید افقی را به همراه خواهد داشت.

بیشترین شدت بارش ها در نیمه غربی استان پیش بینی می شود؛ شهرستان های بانه، مریوان، سروآباد، کامیاران و بخش های غربی شهرستان های سقز و سنندج در محدوده هشدار نارنجی قرار دارند، در حالی که میزان بارش ها در مناطق شرقی استان کمتر خواهد بود.

تمرکز اصلی بارش ها در روز پنجشنبه در شهرستان بانه و در روز جمعه در نیمه غربی استان، همچنین مناطق هزارکانیان و زرینه خواهد بود.

از مهم ترین مخاطرات این سامانه می توان به لغزندگی و انسداد احتمالی جاده های روستایی و بین شهری، کاهش شدید دید در گردنه ها و ارتفاعات، کولاک برف، وزش باد شدید و احتمال وقوع بهمن در دامنه ها و مسیرهای برف گیر اشاره کرد.

با توجه به شرایط جوی پیش رو، از شهروندان درخواست می شود از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت، تجهیزات کامل زمستانه از جمله زنجیر چرخ و پوشش مناسب به همراه داشته باشند.

همچنین دستگاه های اجرایی از جمله راهداری و شهرداری ها باید آمادگی کامل برای اجرای عملیات زمستانه و برف روبی مسیرهای اصلی و گردنه های حساس را داشته باشند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.