اورژانس کردستان ۱۳ مادر باردار را در شرایط برفی به مراکز درمانی انتقال داد

به گزارش کرد پرس، بابک هدائی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: همه مادران باردار پس از اقدامات مراقبتی اولیه، در سلامت کامل تحویل مراکز درمانی شدند.
وی با بیان اینکه اورژانس استان طی مدت بارش ها به ۳ هزار تماس مردمی پاسخ داد، افزود: در همین مدت ۴۰۰ مأموریت امدادی توسط نیروهای اورژانس انجام شد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: در مدت فعالیت سامانه بارشی هزار مشاوره پزشکی و پرستاری ارائه شد و ۵۰ بیمار هم در محل درمان شدند.
هدائی بر آمادگی کارشناسان و نیروهای اورژانس برای ارائه خدمات شبانه روزی به مردم در نقاط مختلف استان تاکید کرد.
نظر شما