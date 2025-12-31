اورژانس کردستان ۱۳ مادر باردار را در شرایط برفی به مراکز درمانی انتقال داد

سرویس کردستان - رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: نیروهای اورژانس، طی فعالیت سامانه بارشی اخیر و در برف و بوران، ۱۳ مادر باردار را به مراکز درمانی انتقال دادند.