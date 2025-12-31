۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۰

اورژانس کردستان ۱۳ مادر باردار را در شرایط برفی به مراکز درمانی انتقال داد

اورژانس کردستان ۱۳ مادر باردار را در شرایط برفی به مراکز درمانی انتقال داد

سرویس کردستان - رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: نیروهای اورژانس، طی فعالیت سامانه بارشی اخیر و در برف و بوران، ۱۳ مادر باردار را به مراکز درمانی انتقال دادند.

به گزارش کرد پرس، بابک هدائی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: همه مادران باردار پس از اقدامات مراقبتی اولیه، در سلامت کامل تحویل مراکز درمانی شدند.

وی با بیان اینکه اورژانس استان طی مدت بارش ها به ۳ هزار تماس مردمی پاسخ داد، افزود: در همین مدت ۴۰۰ مأموریت امدادی توسط نیروهای اورژانس انجام شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: در مدت فعالیت سامانه بارشی هزار مشاوره پزشکی و پرستاری ارائه شد و ۵۰ بیمار هم در محل درمان شدند.

هدائی بر آمادگی کارشناسان و نیروهای اورژانس برای ارائه خدمات شبانه روزی به مردم در نقاط مختلف استان تاکید کرد.

کد مطلب 2792291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha