پارلمان عراق شروط نامزد ریاست جمهوری را اعلام کرد

به گزارش کردپرس، رئیس جمهور عراق باید زاده این کشور و از پدر و مادر عراقی باشد، از شایستگی کامل برخوردار بوده و ۴۰ سال را تکمیل کرده باشد.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، پارلمان عراق اعلام کرد که نامزد ریاست جمهوری باید دارای شهرت حسنه و تجربه سیاسی، پاکدستی و استقامت، عدالت و اخلاص به میهن باشد.

از دیگر شروط نامزد ریاست جمهوری عراق، داشتن حداقل مدرک دانشگاهی کارشناسی و مورد قبول و تایید وزارت آموزش عالی عراق است.

نامزد ریاست جمهوری عراق نباید دارای محکومیت به جرائم مخل شرف و مشمول اقدامات بازپرسی و عدالت یا هرگونه اقدام جایگزین باشد.