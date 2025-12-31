۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۰

پارلمان عراق شروط نامزد ریاست جمهوری را اعلام کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- پارلمان عراق با اعلام آغاز فرآیند نامزد شدن برای ریاست جمهوری عراق، شروطی که رئیس جمهور کشور باید داشته باشد، بیان کرد.

به گزارش کردپرس، رئیس جمهور عراق باید زاده این کشور و از پدر و مادر عراقی باشد، از شایستگی کامل برخوردار بوده و ۴۰ سال را تکمیل کرده باشد.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، پارلمان عراق اعلام کرد که نامزد ریاست جمهوری باید دارای شهرت حسنه و تجربه سیاسی، پاکدستی و استقامت، عدالت و اخلاص به میهن باشد.

از دیگر شروط نامزد ریاست جمهوری عراق، داشتن حداقل مدرک دانشگاهی کارشناسی و مورد قبول و تایید وزارت آموزش عالی عراق است.

نامزد ریاست جمهوری عراق نباید دارای محکومیت به جرائم مخل شرف و مشمول اقدامات بازپرسی و عدالت یا هرگونه اقدام جایگزین باشد.

