۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۹

مدیر کل راهداری:

راه ارتباطی ۱۴۰۰ روستای آذربایجان غربی بازگشایی شد

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از بازگشایی راه ارتباطی ۱۴۰۰ روستای استان که در اثر بارش سنگین برف مسدود شده بود خبر داد.

به گزارش کردپرس، ارسلان شکری با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته ٣هزار و ۱۴۸ کیلومتر برف روبی محورهای ارتباطی و بازگشایی راه ۱۴۰۰ روستا در استان انجام شده است،در جمع خبرنگاران افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹۱ راهدار استان با استفاده از ۱۶۰ دستگاه ماشین‌آلات و مصرف ۳ هزار و ۳۵۵ تن شن و ماسه، عملیات برف‌روبی محورهای اصلی و فرعی استان را انجام داده‌اند.

او با تأکید بر اینکه با قطع بارش‌ها تردد در محورهای استان روان است، اظهار کرد: در حال حاضر در محورهای نقده– پیرانشهر، سردشت، تمرچین، مهاباد– سردشت، گردنه زمزیران و ارومیه–اشنویه کولاک شدید گزارش شده و در محور مایین بلاغ تکاب تردد به کندی انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین از بازگشایی راه‌های روستایی خبر داد و گفت: در این مدت، یک‌هزار و ۳۱۶ محور روستایی به طول ۲ هزار و ۳۳ کیلومتر برف‌روبی شده و تردد در این محورها برقرار است.

او با اشاره به امدادرسانی به ۳۹۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف افزود: همچنین با همکاری عوامل راهداری، برای ۲۳ نفر از مسافران در راه‌مانده اسکان اضطراری فراهم شد.

شکری با اشاره به یخبندان ناشی از برودت هوا و کولاک شدید در برخی محورها، از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ همراه داشته باشند تصریح کرد: راهداران استان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا تردد کاربران جاده‌ای بدون مشکل انجام شود.

