۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۹

کارگردان نمایش «آخرین شکار، آخرین آرزو» :

جشنواره معلولان یکی از شاخص های هنری در کشور است

سرویس کردستان- کارگردان نمایش «آخرین شکار، آخرین آرزو» تأثیر جشنواره بر جامعه را بسیار زیاد دانست و خواستار تدوین آموزش های تخصصی برای گروه ها قبل از برگزاری جشنواره شد.  

به گزارش خبرنگار کردپرس، در دومین روز از نهمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان زاگرس نخستین نمایشی که به روی صحنه رفت نمایش «آخرین شکار، آخرین آرزو» از همدان به نویسندگی و کارگردانی «سید مهرداد کاووسی» در تالار فروردین مجتمع فجر به روی صحنه رفت.  

این نمایش در بخش صحنه ای بوده و به گفته کارگردان آن یک فضای فانتزی را دنبال می کند که در آن انسال های سالم چیزی برای خوردن ندارند و تصمیم می گیرند که معلولان را شکار کنند و بخورند و در نهایت این معلولان با کمک غول چراغ جاده آرزو می کنند که تمامی ضعف هایشان تبدیل به قدرت شود تا بتوانند این انسان ها را شکست دهند و در نهایت آنان را می بخشند و نشان می دهند که انسان کامل و ناقص در دنیا وجود ندارد و این روح و روان و انسانیت است که برتری انسان را مشخص می کند.

«سید مهرداد کاووسی» که در تمامی دوره های جشنواره حضور داشته و چندین بار هم برای جشنواره فجر انتخاب شده، در همین زمینه در مصاحبه با خبرنگار کردپرس بیان کرد که نمایش «اخرین شکار، آخرین آرزو» ۹ بازیگر شامل ۶ بازیگر معلول و ۳ بازیگر سالم دارد.  

او به تأثیر جشنواره بر جامعه و اینکه اهداف مدنظر جشنواره محقق شده یا نه اشاره داشت. «به نظر من اتفاقات خوبی افتاده و آن هدفی که بهزیستی کشور داشته در راستای همسان سازی در جامعه تعلق گرفته و تأثیر این جشنواره در خودباوری معلولان بسیار زیاد بوده چون وقتی در جشنواره ها این افراد شرکت می کنند می بینم که خودشان را در اجتماع هنرمند می بینند و آن دیدگاه نسبت به گذشته تغییر کرده و باعث آشنایی در کارها و حتی ازدواج و تشکیل زندگی شده میان معلولان شده است». 

«کاووسی» از نحوه ورود خود به تئاتر معلولان گفت. «من در حوزه تئاتر سالهاست فعالیت می کنم و اولین بار از طریق پسرعموی خودم که معلولیت داشت با این حوزه اشنا شدم و بعد با جامعه بیشتری از این افراد اشنا شدم و دیدم که توانایی خوبی دارند و برخلاف دیدگاه ما بسیار هنرمند و توانمندند و سعی کردیم نقاط ضعف و قوت ها را شناسایی کنیم و باعث شد که خیلی از دوستان جدای از جشنواره در کارهای دیگر فعالیت داشته و جزو شاخص های هنری باشند».

او پیشنهاداتی هم برای بهبود جشنواره ارائه داد. «توصیه من این است که قبل از جشنواره ها وقت آموزش در حوزه نگارش و کارگردانی و بازیگری صورت گیرد چون کارگردانی و نگارش برای افراد دارای معلولیت با دیگر نوع تئاترها متفاوت است مخصوصاً در حوزه کارگردانی باید بدانیم که بازیگران چه محدودیت هایی دارند و با هر گونه از این افردا چطور برخورد کنیم و چطوری پیش برویم مثلا کار با افراد نابینا و کار با افراد ناشنوا متفاوت است. کار با افراد ذهنی و جسمی حرکتی متفاوت است. به نظر من مقوله آموزش قبل از جشنواره ها می تواند کمک کند که خود افراد توانیاب را سمت بدیم به سوی نوشتن و کارگردانی کردن که این جسارت را پیدا کنند که اثار مربوط به خود را خودشان تولید کنند»./

