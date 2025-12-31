مسیرهای برفی دیواندره بازگشایی شدند/امدادرسانی به ۴ بیمار در کولاک شدید

به گزارش کرد پرس، طالب اسدی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به تلاش راهداران در محورهای استحفاظی شهرستان دیواندره، گفت: در پی بارش برف سنگین و کولاک شدید، راهداران در روستای جیران منگنه واقع در محور دیواندره – سقز حضور یافتند و با برفروبی مسیر به طول دو کیلومتر، مادر باردار بیمار را به آمبولانس ۱۱۵ تحویل دادند.

وی افزود: همچنین محور روستای قلعه روتله بخش مرکزی بازگشایی شد تا امدادگران هلال احمر بتوانند به کودک سه ساله ای که دچار شکستگی لگن و ران شده بود، خدمات پزشکی ارائه کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای دیواندره اظهار کرد: راهداران مسیر روستاهای جیران منگنه و گیزمل در بخش سارال را برفروبی کردند تا امدادگران بتوانند به دو بیمار مبتلا به آپاندیس در این روستاها خدمات رسانی کنند.

اسدی ادامه داد: طی چند روز گذشته، راهداران بیش از ۲۵۰ خودروی گرفتار در برف را رهاسازی کرده اند و ضمن آمادگی کامل برای ادامه عملیات زمستانه، تأکید کرد که همکاری مردم با رعایت نکات ایمنی در مسیرها، روند امدادرسانی را تسهیل می کند.