گرفتاری ٥ نفر در ارتفاعات برفی اشنویه/دستور استاندار برای بسیج نیروهای امدادی

سرویس آذربایجان غربی- ۵ شهروند مرزنشین با گذشت ۵ روز، همچنان در ارتفاعات صعب‌العبور اشنویه محصور در برف و کولاک در پناهگاهی طبیعی به امید نجات منتظر نیروهای امدادی اند.

به گزارش کردپرس، پس از دستور رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی به نیروهای امدادی برای استفاده از تمامی امکانات برای نجات ۵ جوان گیرافتاده در ارتفاعات مرزی ایران و  عراق، مدیر عامل جمعیت هلال احمر  آذربایجان غربی گفت:‌ علی‌رغم تلاش امدادگران تا این لحظه امکان دسترسی هوایی و زمینی نیروهای امدادی به شهروندان محصور در برف و کولاک ارتفاعات اشنویه میسر نشده است.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران تخصصی کوهستان جمعیت هلال احمر با همکاری سایر نهادها آماده هستند تا به محض آرام شدن شرایط جوی عملیات جست‌وجو و نجات را از سر بگیرند. همچنین با اطلاع و هماهنگی با کشور همسایه، نیروهای امدادی هلال احمر عراق نیز جهت مشارکت در عملیات آماده همکاری هستند.

محبوبی ادامه داد: حال این ۵ نفر مساعد است. خوشبختانه آن‌ها توانسته‌اند در جانپناهی طبیعی ساکن شوند و البته غذا و آب کافی به همراه دارند.

افراد گیر افتاده در برف و کولاک کوهستان مرزی ایران با عراق، ساکنان روستای میرآباد اشنویه هستند که ۵ روز پیش علی رغم هشدارهای هواشناسی برای چرای دام به ارتفاعات مرزی رفته بودند و پس از آغاز بارش شدید برف و کولاک و وقوع طوفان در پناهگاهی طبیعی محصور شدند.

