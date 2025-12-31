هلال احمر کردستان به ۳۰۷۸ نفر گرفتار در برف امدادرسانی کرد

به گزارش کرد پرس، پیام جلالی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در این مدت، ۲۱ نفر مصدوم گزارش شده که از این تعداد، ۱۳ نفر توسط تیم های هلال احمر به مراکز درمانی منتقل و ۳ نفر به صورت سرپایی درمان شدند.

وی با اشاره به رهاسازی هزار و ۵۵۳ دستگاه خودرو گرفتار در برف طی ۷۲ ساعت گذشته، افزود: در پی وقوع برف و کولاک شدید، بیش از ۵ هزار نفر حادثه دیده خدمات امدادی دریافت کردند و هزاران نفر از شرایط بحرانی نجات یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان اظهار کرد: در ۷۲ ساعت اخیر، نیروهای عملیاتی هلال احمر در مجموع به ۳۶ حادثه اعزام و طی آن ۵ هزار و ۶۴ حادثه دیده شناسایی شدند و ۵ هزار و ۵۵ نفر خدمات امدادی دریافت کردند.

جلالی ادامه داد: ۲ هزار و ۴۱۸ نفر اسکان اضطراری یافتند و ۱۳ نفر به مناطق امن انتقال داده شدند، ضمن اینکه توزیع پتو، اقلام غذایی، آب معدنی و سایر اقلام ضروری در میان حادثه دیدگان انجام شد.

وی یادآور شد: جمعیت هلال احمر استان کردستان با تمام توان در کنار مردم بوده و همچنان آماده خدمت رسانی در شرایط سخت زمستانی است.