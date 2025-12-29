به گزارش کردپرس، وی در گفتگو با کردستان۲۴ تأکید کرد: عراق چندین بار مرتکب نقض قانونی و قانون اساسی در برابر دولت اقلیم کردستان شده و به این نقضها ادامه میدهد.
رئیس حزب سوسیالیست دمکرات کردستان بر لزوم یکپارچگی داخلی کردها و اتخاذ موضعی واحد از سوی تمامی احزاب سیاسی برای دولت آیندهی عراق تأکید کرد.
وی افزود: کردها نقش برجستهای در بنیانگذاری عراق نوین داشتهاند و اکنون اقلیم کردستان قویترین اقلیم در منطقه است. بنابراین، کردها باید در تشکیل دولت آیندهی عراق صاحب نظر باشند و بر دستیابی به حقوق خویش پافشاری کنند.
محمد حاجی محمود در ادامه بیان داشت: اقلیم کردستان تنها اقلیمی است که کشورهای منطقه با اهمیت ویژهای با آن تعامل سیاسی قوی دارند و لذا کردها باید این تعامل را ارج نهند و خود را کوچک نپندارند.
