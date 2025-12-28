محمد حاجی محمود: شعار برادری کرد و عرب واقعی نیست

به گزارش کردپرس، او اشاره کرد که دولت مرکزی در طول سال ۲۰۲۵، سه ماه حقوق کارمندان بخش دولتی در اقلیم کردستان را تأمین نکرده است. این امر نشانه‌ای از تداوم مشکلات مالی است، درحالی‌که محمد حاجی محمود بر این نکته تأکید کرد که مشکل اصلی از جانب بغداد است که نمی‌خواهد مشکلات خود را با کردها حل‌وفصل کند.

محمد حاجی محمود در بخش دیگری از سخنان خود گفت: واقعیت ثابت کرده است که فشارها نمی‌توانند اراده‌ی یک ملت را بشکنند، همان‌گونه که با وجود تمامی تلاش‌ها، هیچ‌کس نتوانسته حماس را از بین ببرد. این نشان می‌دهد که استراتژی‌های نظامی و سیاسی در تحمیل واقعیت‌های زورمدارانه محدودیت دارند.

هم‌زمان، دبیرکل حزب سوسیالیست از شعارهای سیاسی که از برادری کرد و عرب سخن می‌گویند، انتقاد کرد و بیان داشت: این‌گونه گفتارها تنها شعارهای بی‌محتوا هستند و در واقع به طور عملی پیاده نشده‌اند. از این رو، او خواستار یک تحلیل واقع‌بینانه از صحنه‌ی سیاسی عراق شد که به دور از شعارهای پرزرق‌وبرق باشد و حقایق را همان‌گونه که هستند، ببیند.