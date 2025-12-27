ارومیه میزبان جشنواره منطقه ای تئاتر توانخواهان

به گزارش کردپرس، علیرضا نوروزی در این باره اظهار کرد: ۱۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که پس از داوری و بازبینی ۵۱ اثر با نظر هیئت داوران مورد تأیید قرار گرفت.

او ادامه داد: این گروه‌ها از ۵ استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و اردبیل شرکت دارند.

نوروزی گفت: حمایت از افراد دارای معلولیت، تقویت حضور اجتماعی این افراد، معلولین و برابر سازی فرصت‌ها در تمامی عرصه‌های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری، ارتقا سطح آگاهی عمومی و تغییر نگرش منفی نسبت به افراد دارای معلولیت و تقویت حس مسئولیت‌پذیری و پرورش نگرش مطلوب اجتماعی و احترام به حقوق معلولین و منزلت آنان از اهداف جشنواره است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بیان کرد: این جشنواره در ۵ بخش تئاتر صحنه‌ای، خیابانی و محیطی، کودک و نوجوان، مسابقه نمایش نامه نویسی و کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود.

نوروزی اضافه کرد: ۴ گروه از استان آذربایجان غربی در این جشنواره حضور دارند و ۱۵۰ نفر از هنرمندان دارای معلولیت از استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، زنجان، قزوین و اردبیل نیز شرکت کرده‌اند.

گفتنی است؛ این جشنواره به میزبانی ارومیه از ۷ تا ۱۰ دی ماه برگزار می‌شود.