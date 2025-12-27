پیکر دومین فوتی حادثه ریزش بهمن «آلوتان» پیدا شد

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود: ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۶ دی ماه گزارشی مبنی بر مفقودی ۴ نفر در پی ریزش بهمن در منطقه آلواتان شهرستان میرآباد اعلام شد

او ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات هلال احمر نلاس و دو تیم پشتیبان کوهستان از شعبه هلال احمر سردشت و میرآباد بلافاصله به محل حادثه در کیلومتر ۴۰ کیلومتری محور نلاس به میرآباد اعزام شدند

محبوبی اضافه کرد: دو نفر از مفقودین زنده توسط تیم های عملیاتی هلال احمر و نیروهای مردمی در شرایط بد آب وهوایی و کولاک پیدا شدند.

مدیر عامل هلال احمر استان گفت: پیکر دو نفر نیز نیز علیرغم تلاش‌های بسیار پس از ۱۲ ساعت جست‌وجو متاسفانه در محل حادثه پیدا و به پایین دست کوه انتقال یافته و به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.