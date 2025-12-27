به گزارش کردپرس، لطیف نیرویی، مسئول هیأت رسانهای اتحادیه میهنی کردستان، در گفتوگویی رسانهای بیان داشت: «اتحادیه میهنی درِ گفتوگوهای سازنده را باز گذاشته و با هدف تشکیل دولتی خدمتگزار و ملی در اقلیم کردستان و عراق وارد این روند شده است.»
وی افزود: «اتحادیه میهنی از تشکیل دولتی عادلانه و خدمتگزار در اقلیم کردستان حمایت میکند و در بغداد نیز پشتیبان شکلگیری دولتی خدمتگزار و ملی است که به همهی بخشهای جمعیتی عراق خدمترسانی کند.»
لطیف نیرویی در ادامه تأکید کرد: «مشکل ما با شیوهی حکومتداری است؛ ما دولتی عادلانه و خدمتگزار میخواهیم.»
