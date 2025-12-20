تداوم هوای سرد و یخبندان شبانه در استان کردستان

به گزارش کرد پرس، بر اساس بررسی های هواشناسی، وضعیت جوی استان کردستان طی چند روز آینده پایدار خواهد بود و پدیده غالب در این مدت، تداوم هوای سرد و یخبندان شبانه است.

کاهش محسوس دمای شبانه و وقوع یخبندان صبحگاهی در اغلب نقاط استان پیش بینی می شود و این شرایط می تواند در ساعات اولیه روز نیز ادامه داشته باشد.

در روزهای اخیر، نفوذ هوای سرد موجب افت قابل توجه دما در سطح استان شده و کمینه های دمایی زیر صفر در بسیاری از ایستگاه ها به ثبت رسیده است و این وضعیت نشان دهنده ماندگاری توده هوای سرد بر منطقه است که باعث استمرار سرمای هوا در شب و صبح خواهد شد.

تا پایان هفته جاری، انتظار ورود سامانه بارشی یا ناپایداری قابل توجه به استان وجود ندارد و تنها در برخی روزها ممکن است به طور موقت از شدت پایداری جو کاسته شود، اما تغییر محسوسی در روند کلی هوا مشاهده نخواهد شد.

با توجه به تداوم یخبندان شبانه و سرمای هوا، توصیه می شود شهروندان به ویژه در ساعات شب و بامداد، تمهیدات لازم را برای کاهش آثار سرما، به خصوص در ترددهای جاده ای و فعالیت های روزمره، در نظر داشته باشند.