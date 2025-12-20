به گزارش کردپرس، اشواق جاف، عضو کمیتهٔ مرکزی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که این حزب درِ گفتوگو با اتحادیه میهنی کردستان را نبسته است، اما تأکید کرد که تشکیل کابینهٔ جدید باید بر پایهٔ «استحقاق انتخاباتی» باشد و همچنین هرگونه پیوند دادن روند تشکیل دولت اقلیم کردستان با بغداد در قالب یک بستهٔ واحد را رد کرد.
اشواق جاف در جریان حضور در برنامهٔ شبکهٔ کردستان۲۴بیان داشت: حزب دمکرات کردستان پس از انتخابات تلاش کرده است دولتی فراگیر تشکیل دهد، اما در ادامه برخی جریانها تصمیم گرفتهاند در جایگاه اپوزیسیون باقی بمانند. وی دربارهٔ علت عدم توافق با اتحادیه میهنی گفت: در ابتدا بر سر کارنامهٔ دولت تفاهم وجود داشت، اما هنگام گفتوگو دربارهٔ پستها، اتحادیه میهنی از مواضع پیشین خود عقبنشینی کرد.
این عضو کمیتهٔ مرکزی حزب دمکرات، علت این عقبنشینی را «برآورد و پیشبینی نادرست» دانست و توضیح داد: برخی جریانهای عراقی و همچنین اتحادیه میهنی تصور میکردند حزب دمکرات در انتخابات شکست خواهد خورد، اما نتایج انتخابات خلاف این پیشبینی را ثابت کرد و حزب دمکرات بهعنوان نیروی نخست باقی ماند.
اشواق جاف در خصوص روابط اربیل و بغداد، تأکید کرد: «اولویت حزب دمکرات، ساماندهی وضعیت داخلی اقلیم کردستان، فعالسازی پارلمان و تشکیل دولت است تا پس از آن، همهٔ جریانهای کردی با موضعی واحد و سندی مشترک راهی بغداد شوند و از حقوق قانونی و دستوری خود دفاع کنند.»
وی دربارهٔ پست ریاستجمهوری عراق نیز تصریح کرد: این سمت، سهم ملت کُرد است نه یک حزب مشخص، و باید نامزد آن از طریق «مکانیزمی کُردی» تعیین شود و اجازه داده نشود که جریانهای عراقی در تعیین نمایندهٔ کردها دخالت کنند.
اشواق جاف در پایان اطمینان داد که کمیتهٔ مذاکرهکنندهٔ حزب دمکرات به فعالیت خود ادامه خواهد داد و در آینده زمان نشستهای بعدی مشخص میشود؛ مشروط بر آنکه گفتوگوها بر اساس نتایج انتخابات و وزن واقعی جریانها صورت گیرد.
