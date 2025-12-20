به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در پیامی به دکتر برهم صالح اعلام کرد که تصدی یک پست عالی بینالمللی در این سطح، نشاندهندهٔ اعتماد جامعهٔ بینالمللی به توانمندی، تجربه و جایگاه سیاسی و دیپلماتیک ایشان است و افزود: «مایهٔ افتخار اقلیم کردستان و عراق است که جنابعالی سرپرستی یکی از مهمترین پروندههای انسانی جهان را بر عهده میگیرید.»
نچیروان بارزانی در پیامی خطاب به دکتر برهم صالح نوشت: «به مناسبت تصدی سمت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، صمیمانهترین تبریکات خود را به برادر عزیزم دکتر برهم صالح تقدیم میکنم و برای شما در انجام این مأموریت جهانی و انسانی، آرزوی موفقیت دارم.»
وی تأکید کرد: «بهدست آوردن چنین پست عالی بینالمللی در این سطح، نشاندهندهٔ اعتماد جامعهٔ جهانی به تواناییها، تجربه و جایگاه سیاسی و دیپلماتیک جنابعالی است و مایهٔ افتخار اقلیم کردستان و عراق به شمار میرود که شما مسئولیت یکی از مهمترین پروندههای انسانی جهان را بر عهده گرفتهاید.»
بر اساس بیانیهٔ ریاست اقلیم کردستان، نچیروان بارزانی در پیام خود بیان داشت: «اطمینان دارم با توجه به تجربهٔ غنیای که دارید، میتوانید نقشی مؤثر و کارآمد در کاهش آلام پناهندگان و حل مشکلات آنان در سطح جهانی ایفا کنید. ما در کردستان بیش از هر جای دیگری درد آوارگی و اهمیت این مسئولیت را درک میکنیم.»
رئیس اقلیم کردستان همچنین بر حمایت کامل خود تأکید کرده و نوشته است: «حمایت همهجانبهٔ خود را برای موفقیت جنابعالی بار دیگر اعلام میکنیم.»
دکتر برهم صالح با رأی اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهعنوان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انتخاب شد.
وی در پیامی اعلام کرد: «مایهٔ افتخار من است که بهعنوان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) انتخاب شدهام. خود من روزگاری پناهنده بودهام و بهخوبی میدانم که حمایت و همبستگی چگونه میتواند مسیر زندگی را تغییر دهد. این تجربه، شالودهٔ برنامهٔ رهبری من خواهد بود که بر اساس همدلی، عملگرایی و پایبندی به حقوق بینالملل بنا میشود.»
