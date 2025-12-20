دانش آموز بوکانی بر اثر خفگی جان باخت

او افزود: بیمار پس از احیا در بیمارستان بوکان، برای ادامه مراقبت‌های درمانی و مداوا به مراکز درمانی در ارومیه اعزام شد اما متأسفانه با وجود تلاش‌های کادر درمانی، جان خود را از دست داد.

فرماندار بوکان با تسلیت به خانواده و هم‌کلاسی‌های دانش‌آموز، از والدین و مسئولان مدارس خواست هنگام تغذیه، نکات ایمنی لازم را به دانش‌آموزان یادآوری کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.