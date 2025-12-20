۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۱

دانش آموز بوکانی بر اثر خفگی جان باخت

سرویس آذربایجان غربی- فرماندار بوکان اعلام کرد: یک دانش‌آموز پسر در یکی از مدارس روستایی این شهرستان بر اثر خفگی ناشی از گیر کردن مواد غذایی در گلو جان خود را از دست داد.

به گزارش کردپرس، خشایار صنعتی اظهار کرد:  این حادثه روز چهارشنبه هنگام بازی دانش‌آموز در حیاط مدرسه رخ داد و وی با علائم خفگی به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شد.

او افزود: بیمار پس از احیا در بیمارستان بوکان، برای ادامه مراقبت‌های درمانی و مداوا به مراکز درمانی در ارومیه اعزام شد اما متأسفانه با وجود تلاش‌های کادر درمانی، جان خود را از دست داد.

فرماندار بوکان با تسلیت به خانواده و هم‌کلاسی‌های دانش‌آموز، از والدین و مسئولان مدارس خواست هنگام تغذیه، نکات ایمنی لازم را به دانش‌آموزان یادآوری کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

