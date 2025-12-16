توسعه متوازن مستلزم اولویت بندی پروژه ها بر اساس مزیت ها است

به گزارش کردپرس؛ دومین نشست بررسی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های توسعه‌ای محور زاگرس» با حضور نماینده رئیس سازمان در حفظ و احیای جنگل‌های زاگرس، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های واقع در پهنه زاگرس و نماینده امور برنامه و بودجه استان‌ها به میزبانی امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

در این نشست، گزارش «بررسی الگو و قابلیت‌های توسعه محور زاگرس بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین ستیران و اسناد آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۹» ارائه شد و بخش‌های محرک و پیشران توسعه محور غرب در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل و لجستیک، کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن، خدمات و اشتغال‌زایی مورد بحث قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمانشاه با تأکید بر جایگاه راهبردی محور زاگرس در توسعه متوازن کشور اظهار کرد: «مهم‌ترین موضوع در توسعه این منطقه، ثبت و هویت‌بخشی طرح‌ها در اسناد ملی است که باید با برنامه‌های توسعه بلندمدت و کوتاه‌مدت، ماندگاری طرح‌ها را تضمین کنیم. برنامه زمانبندی جهت پایش و ارزیابی پیشرفت سالیانه طرح، تحلیل داده‌ها و هوشمندسازی به کمک تکنیک‌های علمی جهت برآورد دقیق و پیشرفت طرح، از نکات مهم و جدی است که باید مد نظر قرار گیرد.»

وی افزود: «تعیین اولویت‌ها و چگونگی انتخاب آن‌ها در برنامه‌ها، و توجه به نظام بودجه‌ریزی کشور از الزامات اساسی در تحقق توسعه پایدار محور زاگرس است.»

شاهینی همچنین خاطرنشان کرد: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه آمادگی دارد با اتکا به اسناد آمایش مصوب و رویکرد هدف‌گذاری کمی، در تدوین برنامه‌های اقدام، شناسایی طرح‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به سمت پروژه‌های پیشران محور زاگرس نقش فعال ایفا کند تا ضمن کاهش شکاف‌های منطقه‌ای، مسیر برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی در این پهنه تسهیل شود.»

در پایان نشست، مقرر شد محور زاگرس به بخش‌های شمالی، میانی و جنوبی تفکیک شود و متناسب با ظرفیت‌های هر بخش، برنامه اقدام و مداخلات توسعه‌ای شامل هدف‌گذاری کمی، اقدامات زیرساختی و طرح‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری تدوین و اجرایی گردد.