نویسندگی، صدای ماندگار زنان در تاریخ است

به گزارش کردپرس، صفورا جستجو، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ایلام، در این آیین اظهار کرد: وقتی از زن سخن میگوییم، در حقیقت از هویت، اجتماع و سازندگی صحبت میکنیم، چرا که زن همواره نقش محوری در شکلگیری و پیشرفت جامعه داشته است.
وی با اشاره به جایگاه زنان در ادبیات کهن و اساطیری ایران افزود: ردپای زنان در تاریخ و فرهنگ این سرزمین همواره دیده میشود؛ هرچند در مقاطعی به دلیل محدودیتهای اجتماعی، حضور آنان کمتر به چشم آمده، اما این اثرگذاری هرگز قابل انکار یا حذف نبوده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ایلام نویسندگی را صدای زنان دانست و گفت: نویسندگان زن با قلم خود صدای بانوانی هستند که امکان بیان نداشتهاند و باعث ماندگاری فریادها و مطالبات آنان در تاریخ میشوند.
جستجو با بیان اینکه امروز شاهد افزایش مطالبهگری آگاهانه زنان در جامعه هستیم، تصریح کرد: حضور پررنگ بانوان در عرصههای اجتماعی و فعالیت کنشگران زن، نشاندهنده رشد آگاهی و دفاع آنان از هویت، زادگاه و فرهنگ بومی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش زنان نخبه استان در سطوح ملی و بینالمللی بیان کرد: حضور بانوانی چون سارا فلاحی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نمونهای از ماندگاری و اثرگذاری صدای زنان ایرانی در عرصههای مختلف است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ایلام در پایان ضمن قدردانی از نویسنده کتاب «بر بلندای زاگرس»، ابراز امیدواری کرد: روزی برسد که دستیابی به جایگاههای مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی برای زنان یک آرزو نباشد، بلکه حقی طبیعی و دستیافتنی باشد.
سمیه حیدری، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ایلام نیز در این برنامه با تأکید بر اهمیت نقش بانوان در توسعه فرهنگی جامعه اظهار کرد: تمام دغدغه ما این است که سهم بانوان در جایگاههای اجتماعی بهدرستی دیده شود و با شناسایی استعدادها، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان، شاهد جامعهای سالمتر، شادابتر و آگاهتر باشیم.
مدیرکل کتابخانه های ایلام بیان کرد: کتابخانه مسیر تقویت نقش اجتماعی بانوان و تربیت نسل کتابخوان است. شناسایی و پرورش استعدادهای بانوان و کودکان، زمینهساز شکلگیری جامعهای سالمتر و پویاتر است و کتابخانهها میتوانند با هزینهای اندک، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه و ارتقای جایگاه اجتماعی زنان ایفا کنند.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم مادران در تربیت نسل آینده افزود: هرچه مادران به سمت کتابخوانی حرکت کنند، فرزندان کتابخوانتری وارد جامعه خواهند شد و این موضوع، سرمایهای ماندگار برای آینده کشور است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ایلام با بیان اینکه شرایط اقتصادی نباید مانعی برای ارتباط با کتاب باشد، تصریح کرد: اگرچه ممکن است کتاب گران باشد، اما کتابخانه گران نیست و با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان حق عضویت سالانه، امکان استفاده از منابع گسترده کتابخانههای عمومی فراهم میشود. در حال حاضر ۹ کتابخانه فعال در شهرستان ایلام به شهروندان خدمات ارائه میدهند.
حیدری با اشاره به برگزاری نشستهای نقد و بررسی کتاب با حضور اساتید استانی و کشوری گفت: این برنامهها با هدف تقویت جسارت نوشتن و افزایش حضور بانوان در عرصه تألیف برگزار میشود و امیدواریم شاهد انتشار آثار بیشتری از نویسندگان زن باشیم.
وی در پایان با اشاره به هویت فرهنگی زاگرس خاطرنشان کرد: در معرفی قهرمانان، رشادتها و ارزشهای زاگرس آنگونه که شایسته است ادای دین نشده و انتظار میرود با تولید کتابها، آثار هنری و فیلمها، این خلأ فرهنگی جبران شود. ما زنان ایران، پای هویت، اخلاق و نجابت خود ایستادهایم و کتاب، مسیر حفظ و تقویت این هویت است.
