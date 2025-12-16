به گزارش کردپرس، این نشست بدون هرگونه نتیجه عملی به پایان رسید. هرچند طرفین فضای گفتوگو را «مثبت» توصیف کردهاند، اما توافق کردهاند که در حال حاضر هیچ بیانیهای صادر نشود. محور اصلی گفتوگوها، سهم و جایگاه احزاب در کابینه دهم دولت اقلیم کردستان بوده و هر دو طرف صرفاً خواستهها و مطالبات پیشین خود را مطرح کردهاند، بیآنکه به نقطه مشترکی برسند.
این منبع تأکید کرده است که دو هیأت درباره تقسیم پُستها و مناصب حکومتی به توافق نرسیدهاند. با این حال، در این نشست تصمیم گرفته شده تنش و جنگ رسانهای میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی متوقف شود.
تنها توافق حاصلشده، تلاش برای آرامسازی فضای سیاسی و پرهیز از تشدید تنشهای لفظی و رسانهای میان دو حزب عنوان شده است.
این نشست در شرایطی برگزار شد که روز دوشنبه در ایست و بازرسی سماقولی از ورود لقمان وردی، عضو رهبری اتحادیه میهنی، به شهر اربیل جلوگیری و وی بازگردانده شد.
همچنین اداره کل امنیت اربیل اعلام کرد که در ایست و بازرسی کویسنجق، از ورود چند مسئول حزب دمکرات کردستان و محافظانشان به سمت سلیمانیه جلوگیری شده و به آنان گفته شده بود بدون هماهنگی قبلی اجازه ورود ندارند.
بر اساس اطلاعات، شامگاه دوشنبه نچیروان بارزانی، قباد طالبانی و درباز کسرَت رسول بهصورت تلفنی برای کاهش تنشها و فراهمسازی زمینه نشست امروز، بهویژه پس از حوادث ایست و بازرسیهای کویسنجق و سماقولی، رایزنی کردهاند.
یک منبع بلندپایه در اتحادیه میهنی کردستان به رسانه خبری شارپرس گفته است که در نشست امروز هیچ توافقی میان دو هیأت حاصل نشده و اتحادیه میهنی بر واگذاری پُست وزارت داخله در کابینه آینده به این حزب پافشاری کرده است؛ درخواستی که حزب دمکرات کردستان بار دیگر آن را رد کرده است.
به گفته این منبع، نشست امروز کمتر از ۲۰ دقیقه طول کشیده و هیچیک از طرفین آمادگی عقبنشینی یا نرمش در برابر دیگری را نداشتهاند.
هیأت حزب دمکرات اعلام کرده که پیشنهادهای قبلی به اتحادیه میهنی دیگر روی میز نیست و هیأت اتحادیه میهنی نیز در نهایت خواستار پایان یافتن نشست شده، چرا که امکان رسیدن به توافق وجود نداشته است.
این منبع همچنین افزوده است که در خصوص دولت آینده عراق و بهویژه پُست ریاستجمهوری نیز گفتوگوهایی انجام شده، اما اختلافنظرها همچنان پابرجا بوده و هیچ نتیجهای حاصل نشده است.
به گفته او، دو طرف حتی زمانی برای نشست بعدی نیز تعیین نکردهاند.
