فوت کارگر مهابادی در معدن

به گزارش کردپرس،در روزهای گذشته یک کارگر ٥٠ ساله مهابادی به دلیل ریزش سنگ در یکی از معادن این شهرستان دچار جراحات از ناحیه سر شده و بلافاصله به مراکز درمانی اعزام شد.

کارگر مذکور سپس به بیمارستان ارومیه منتقل شد ولی باوجود تلاش کادر درمان متاسفانه صبح امروز جان باخت.

در همین راستان مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی از افزایش فوتی های حوادث کار در استان خبر داده و در گفت و گویی خبری گفت: طی ماه های مهر و آبان ۱۳ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.