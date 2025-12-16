سومو از افزایش صادرات نفت عراق به آمریکا خبر داد

به گزارش کردپرس، علی نزار شتری، مدیرکل شرکت سومو، اعلام کرد: «افزایشی که در هفته گذشته در صادرات نفت عراق به آمریکا ثبت شده، بازتاب تغییر در سیاست بازاریابی یا افزایش سهمیههای تخصیصیافته نیست، بلکه ناشی از عوامل موقتی لجستیکی است.»
وی افزود: «صادرات نفت عراق به آمریکا در هفته گذشته به حدود ۴۳۵ هزار بشکه در روز رسید که نتیجه فشرده شدن عملیات بارگیری طی چند نوبت در بازهای کوتاه بوده و این موضوع به برنامه حملونقل، نیاز پالایشگاهها و وضعیت بنادر مربوط میشود.»
علی شتری همچنین گفت: «این همزمانی ممکن است موجب افزایش ظاهری صادرات هفتگی شود، اما میزان واقعی صادرات در مقیاس ماهانه همچنان در چارچوب سهمیههای عادی تعیینشده برای شرکتهای آمریکایی باقی میماند.»
مدیرکل سومو تصریح کرد: «سهمیه ماهانه نفت خام عراق برای شرکتهای آمریکایی همچنان کمتر از سقف قراردادهاست، زیرا حجم محدودی برای صادرات در دسترس قرار دارد.»
بر اساس دادهها، عراق در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ در رتبه هشتم تأمینکنندگان نفت خام بازار آمریکا قرار داشته و بهطور میانگین ماهانه نزدیک به سه میلیون بشکه نفت به این کشور صادر کرده است.
اما طبق آمارهای جدید، از ماه ژوئیه سال جاری، عراق به رتبه هفتم فهرست تأمینکنندگان نفت خام آمریکا صعود کرده است.
