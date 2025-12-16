حذف کامل مدارس کانکسی در منطقه آزاد ماکو کلید خورد

به گزارش کردپرس، از منطقه آزاد ماکو؛ حامد رسول زاده با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه افزود: با دستور مدیرعامل محترم سازمان و بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، عملیات احداث فضاهای آموزشی نوین، ایمن و مقاوم در نقاط مختلف منطقه آزاد ماکو آغاز شده و این پروژهها از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است.
وی افزود: در این طرحها، کلاسهای درس مجهز و منطبق با استانداردهای روز آموزشی با تخصیص اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان احداث میشود.
مدیر فرهنگی و آموزش سازمان منطقه آزاد ماکو هدف اصلی این اقدامات را حذف کامل مدارس کانکسی و ایجاد محیطی پایدار، سالم و مطمئن برای تحصیل دانشآموزان عنوان کرد و گفت: با بهرهبرداری از این پروژهها، بخش عمدهای از نگرانیهای خانوادههای ساکن در مناطق کمبرخوردار مرتفع خواهد شد.
رسولزاده با تأکید بر تداوم این مسیر خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو تا حذف نهایی تمامی مدارس کانکسی این روند را ادامه خواهد داد و پروژههای جدید آموزشی نیز در برنامههای آتی سازمان پیشبینی شده است.
وی در پایان تصریح کرد: این اقدام، گامی مهم در جهت تحقق عدالت آموزشی، ارتقای زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی و تقویت مسیر توسعه پایدار در شمالغرب کشور به شمار میرود.
