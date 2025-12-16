هاکان فیدان: کار اصلی ترکیه در سوریه تازه آغاز شده است

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در سخنرانی خود در افتتاحیه شانزدهمین کنفرانس سفیران ترکیه در آنکارا، با اشاره به تحولات سوریه تأکید کرد سیاست‌های آنکارا در این کشور طی ۱۵ سال گذشته بر حفظ کرامت انسانی، ثبات منطقه‌ای و مبارزه قاطع با تروریسم استوار بوده است.

فیدان با اشاره به هزینه‌های سنگین سیاسی و اقتصادی بحران سوریه برای ترکیه گفت آنکارا در این روند، علی‌رغم فشارهای گسترده و دوره‌هایی که برخی کشورها به همکاری‌های تاکتیکی با سازمان‌های تروریستی روی آوردند، از مسیر خود منحرف نشد. او افزود که در نهایت، تاریخ قضاوت خود را انجام داد و هشتم دسامبر ۲۰۲۴ به‌عنوان نقطه عطفی برای مردم سوریه و آغاز فصلی تازه از امید در این کشور ثبت شد.

وزیر خارجه ترکیه با تأکید بر اینکه تحولات اخیر به معنای پایان مأموریت ترکیه در سوریه نیست، تصریح کرد: «کار اصلی ما در سوریه تازه آغاز شده است.» به گفته فیدان، آنکارا بر این باور است که شکل‌گیری سوریه‌ای باثبات، عاری از مداخله خارجی و پاک از تروریسم، نه‌تنها برای مردم سوریه بلکه برای امنیت و ثبات کل منطقه ارزش افزوده‌ای جدی خواهد داشت.

او تأکید کرد که ترکیه با عزم راسخ، در کنار مردم سوریه باقی خواهد ماند و از روندی حمایت می‌کند که به حفظ تمامیت ارضی این کشور، بازسازی ثبات سیاسی و مقابله با تهدیدهای تروریستی منجر شود. فیدان افزود که این رویکرد، بخشی از مسئولیت منطقه‌ای ترکیه و امتداد طبیعی سیاست خارجی آنکارا در قبال تحولات خاورمیانه است.

وزیر خارجه ترکیه همچنین با اشاره به سیاست امنیتی دولت، بر تداوم راهبرد «ترکیه بدون تروریسم» تأکید کرد و گفت این سیاست، چارچوبی فراگیر برای تأمین امنیت پایدار، ثبات داخلی و آرامش منطقه‌ای است. به گفته او، تحولات سوریه و مقابله با سازمان‌های تروریستی در مرزهای جنوبی ترکیه، جایگاه محوری در این راهبرد دارند.

فیدان در پایان خاطرنشان کرد که ترکیه در مسیر تحقق ثبات در سوریه، هم‌زمان بر راه‌حل‌های سیاسی، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و مقابله قاطع با هرگونه تهدید تروریستی تأکید دارد و این خط‌مشی همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی آنکارا باقی خواهد ماند.