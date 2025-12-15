۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶

دعوت ۴ ژیمناستیک کار کردستانی به اردوی تیم ملی جوانان

دعوت ۴ ژیمناستیک کار کردستانی به اردوی تیم ملی جوانان

سرویس کردستان - ۴ نماینده از استان کردستان به اردوی آماده سازی و انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری رده سنی جوانان کشور دعوت شدند.

به گزارش کرد پرس، اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان با حضور ۳۱ ورزشکار، از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه به میزبانی شهر قم و در سالن خانه ژیمناستیک این شهر برگزار می شود.

این اردو با هدف انتخاب نفرات برتر و افزایش آمادگی ملی پوشان برای حضور در رقابت های آسیایی ۲۰۲۶ تدارک دیده شده است.

بر اساس این گزارش، سید امید شیخ احمدی، مربی و داور کردستانی، در این اردو در کسوت مربی و آنالیزور حضور خواهد داشت.

همچنین محسن دهقانی، اهورا کاظمی و رامین حسین پناهی به عنوان ورزشکار، نمایندگان استان کردستان در جمع دعوت شدگان به این مرحله از اردو هستند.

کد مطلب 2791737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha