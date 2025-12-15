دعوت ۴ ژیمناستیک کار کردستانی به اردوی تیم ملی جوانان

به گزارش کرد پرس، اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان با حضور ۳۱ ورزشکار، از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه به میزبانی شهر قم و در سالن خانه ژیمناستیک این شهر برگزار می شود.

این اردو با هدف انتخاب نفرات برتر و افزایش آمادگی ملی پوشان برای حضور در رقابت های آسیایی ۲۰۲۶ تدارک دیده شده است.

بر اساس این گزارش، سید امید شیخ احمدی، مربی و داور کردستانی، در این اردو در کسوت مربی و آنالیزور حضور خواهد داشت.

همچنین محسن دهقانی، اهورا کاظمی و رامین حسین پناهی به عنوان ورزشکار، نمایندگان استان کردستان در جمع دعوت شدگان به این مرحله از اردو هستند.