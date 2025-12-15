تولید سالانه ۵۵۷۷ تن آبزی در کردستان/سالانه ۶۰۰ تن به داخل و خارج کشور صادر می شود

به گزارش کرد پرس، نگین مراد نژاد در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در حال حاضر ۲۵۳ مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در استان فعال است که در قالب سه مجتمع پرورش ماهی و واحدهای خرد و منفرد، ظرفیت تولید سالانه ۵ هزار و ۵۰۴ تن را دارند.

وی افزود: علاوه بر این، یک واحد پرورش ماهی در قفس با ظرفیت ۵۰ تن، ۱۰ مزرعه پرورش ماهی گرمابی با ظرفیت ۲۳ تن و ۱۴ مزرعه پرورش ماهیان زینتی در استان فعالیت می کنند.

مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به مجموع تولیدات آبزی پروری استان، اظهار کرد: واحدهای پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی در مجموع سالانه ۵ هزار و ۵۷۷ تن انواع آبزی تولید می کنند و ظرفیت فعلی استان نیز در همین سطح است.

مراد نژاد در خصوص ماهیان زینتی نیز بیان کرد: سالانه به طور متوسط یک میلیون و ۲۲۰ هزار قطعه ماهی زینتی در استان تولید می شود که این میزان در ۱۲ واحد پرورش آبزیان شامل ۲ واحد صنعتی و ۱۰ واحد مشاغل خانگی و خرد تولید شده و بخش عمده آن به کشور عراق صادر می شود.

وی تعداد اشتغال مستقیم در بخش آبزی پروری و صید از منابع آبی استان را هزار و ۴۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به ظرفیت مناسب منابع آبی استان کردستان، متقاضیان جدیدی برای سرمایه گذاری و اخذ مجوز در این بخش اقدام کرده اند.

مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی کردستان همچنین از برنامه ریزی برای توسعه پرورش ماهی خاویاری خبر داد و یادآور شد: مزرعه پرورش ماهی خاویاری با ظرفیت تولید سالانه ۵ تن گوشت در مرحله اخذ پروانه تأسیس قرار دارد و تاکنون استحصال خاویار در استان انجام نشده است.

مراد نژاد با اشاره به فعالیت دو واحد بسته بندی و قطعه بندی آبزیان در دهگلان و سنندج، گفت: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، احداث مزارع جدید، ماهی دار کردن استخرهای دومنظوره کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون، از اولویت های اصلی بخش شیلات استان است.