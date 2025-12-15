به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی در نشست با شهرداران استان کرمانشاه، با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از شهرهای مختلف استان اظهار کرد: برخی شهرداریها اقدامات قابل قبولی انجام دادهاند که جای تشکر دارد، اما در برخی شهرها ضعفهایی مشاهده میشود که لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه شهرداریها در میزان رضایتمندی عمومی نقش کلیدی دارند، بیان کرد: شهرداریها بیشترین ارتباط و تعامل را با مردم دارند و اثرگذاری آنها در زندگی روزمره شهروندان بسیار بالاست، از اینرو انتظار دارم نگاه شهرداران صرفاً عمرانی نباشد و مسائل فرهنگی، اجتماعی و از جمله نشاط شهری در اولویت برنامههای شهرداران قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کار شهرداری فقط روکش آسفالت معابر شهری نیست گفت: یکی از رسالتهای اصلی شهرداری ایجاد شادی و نشاط اجتماعی است زیرا شهر بهعنوان یک موجود زنده نیازمند نشاط اجتماعی است و شهرداری نقش مستقیمی در ایجاد آن دارد.
وی ساماندهی ورودیهای شهرها را بسیار مهم دانست و گفت: اولین قضاوت مسافر از یک شهر، از نگاه به ورودی آن شکل میگیرد؛ انتظار نداریم کارهای پرهزینه برای ساماندهی ورودی شهر انجام شود اما ورودی شهر نباید مکان زباله، چاله و نازیبایی داشته باشد و با امکانات موجود، نیروهای پاکبان و فضای سبز میتوان این وضعیت را ساماندهی کرد.
استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به نزدیکی ایام نوروز، شهرداران از هماکنون برای ساماندهی ورودی شهرها برنامهریزی کنند و باید با تلاش مضاعف شهرداریها، بهویژه در ماههای باقیمانده تا پایان سال و با استفاده از مناسبتهای پیشِرو، اقدامات مؤثر و ماندگاری انجام شود تا رضایتمندی مردم بهطور ملموس افزایش یابد.
دکتر حبیبی با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات شهرداریها گفت: از امروز به بعد توزیع اعتبارات از محل مواد قانونی از جمله ماده ۳۹، ۴۲ و ۷، بهصورت مساوی یا صرفاً جمعیتی نخواهد بود و این اعتبارات فقط بر اساس شاخصهای مشخص عملکردی توزیع میشود.
وی مدیریت پسماند، استفاده از انرژی خورشیدی، ساماندهی ورودی شهرها، سیما و منظر شهری و میزان تحقق بودجه را از جمله شاخصهای اصلی برشمرد و افزود: هر شهرداری که به این شاخصها توجه نکند، اعتباری دریافت نخواهد کرد و این موضوع را صریحاً و در حضور رسانهها اعلام میکنم که منابع عمومی متعلق به مردم است و باید در مسیر درست هزینه شود.
استاندار کرمانشاه با تأکید ضرورت بر انضباط مالی در شهرداریها خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات مالی باید در صدر برنامههای شهرداریها باشد زیرا سیستم مالی شهرداریها حساس است و با یک امضای شهردار ممکن است میلیاردها تومان جابهجا شود و اگر برای این امضا مراقبت نشود، اولین فردی که دچار مشکل خواهد شد، خود شهردار است.
حبیبی خواستار دقت در پروندههای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ شد و گفت: نباید حقی از مردم ضایع شود و در عین حال حقوق قانونی شهرداری نیز باید بهدرستی وصول شود.
استاندار کرمانشاه گفت: در حوزه صدور مجوزهای حملونقل شهری تأکید میکنم که تعداد مجوزها باید متناسب با نیاز واقعی شهر باشد و صدور بیرویه مجوزها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
حبیبی توجه به درآمدهای پایدار را از الزامات مدیریت شهری دانست و افزود: کاهش درآمدهای ناشی از پروانه ساخت، ضرورت حرکت به سمت درآمدهای پایدار را دوچندان کرده است و شهرداریها باید متناسب با شرایط شهر خود، بهدنبال روشهای پایدار تأمین درآمد باشند.
وی موضوع زیباسازی شهرها همچون رفتوروب و جمعآوری زباله را حداقل انتظار مردم از شهرداریها دانست و گفت: شهر باید تمیز، زیبا و منظم باشد و پاکبان و نیروهای فضای سبز باید لباس مشخص و مناسب داشته باشند که این موضوع برای حفظ شأن آنان و برای نظم شهری ضروری است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر تسریع در تعیین تکلیف طرحهای جامع و تفصیلی شهرها گفت: بلاتکلیفی مردم در این حوزه قابل قبول نیست و تکمیل این طرحها سبب کاهش پروندهها در کمیسیون ماده پنج و شفافیت در تصمیمگیریهای شهری میشود.
حبیبی با اشاره به ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی در حوزه برق، آب و گاز افزود: استفاده از سیستمهای نوین آبیاری در فضای سبز و بهرهگیری از لامپهای کممصرف و پنلهای خورشیدی باید بهصورت جدی در دستور کار شهرداریها قرار گیرد و حداقل انتظار این است که برق مصرفی ساختمانهای شهرداری از طریق انرژی خورشیدی تأمین شود.
استاندار کرمانشاه با انتقاد از عدم معرفی پروژههای شاخص توسط شهرداریهای استان گفت: هر شهرداری باید حداقل دو تا سه پروژه شاخص، نوآورانه و اثرگذار تعریف کند؛ پروژههایی که مردم پس از سالها از آن بهعنوان یادگار مدیریت شهری نام ببرند، نه صرفاً جدولگذاری و آسفالت که جزو وظایف روزمره است.
وی با اشاره به ماههای پایانی فعالیت شوراهای اسلامی شهر، بر لزوم دقت در هزینهکردها و جذب نیرو تأکید کرد و افزود: در این مقطع زمانی، هرگونه بیدقتی میتواند منجر به ایجاد پرونده و پاسخگویی قانونی برای شهرداران شود.
استاندار کرمانشاه نقش سازمان همیاری شهرداریها را مهم و اثرگذار دانست و گفت: بسیاری از خریدها، پروژهها و خدمات شهرداریها میتواند از طریق سازمان همیاری انجام شود که این سازمان تحت نظارت وزارت کشور و استانداری فعالیت میکند و ظرفیتهای قابل توجهی برای کمک به شهرداریها دارد.
وی خواستار منظم شدن جلسات هیئتمدیره سازمان همیاری شد و افزود: جلسات باید حداقل هر دو هفته یکبار برگزار و با نگاه آیندهنگرانه، پروژهمحور و با استفاده از تجربیات استانهای موفق اداره شود.
