کاهش ۷ درجه ای دما و بارش پراکنده برف در کردستان

به گزارش کرد پرس، صبح امروز دمای استان بین ۲ تا ۷ درجه سانتی گراد کاهش یافت و زرینه و سراب شهرک با ثبت حدود ۹ درجه زیر صفر سردترین نقاط استان بودند؛ دمای هوای سنندج نیز به منفی ۳ درجه سانتی گراد رسید.

طبق پیش بینی ها، از روز سه شنبه ۲۵ آذر، کاهش دمای روزانه ادامه خواهد داشت و علاوه بر شب ها، هوا در طول روز نیز سردتر می شود؛ نفوذ جریانات سرد شمالی موجب تشدید سرمای هوا در اغلب مناطق استان خواهد شد.

همچنین از بعدازظهر سه شنبه ۲۵ آذر تا اواخر وقت پنجشنبه ۲۷ آذر، فعالیت یک سامانه بارشی ضعیف در استان پیش بینی می شود و هرچند میزان بارش ها قابل توجه نیست، اما به دلیل همزمانی با هوای سرد، بارش ها عمدتاً به شکل برف پراکنده خواهد بود.

این بارش ها به صورت پراکنده در سطح استان رخ می دهد و نیمه شمالی و شرقی استان سهم بیشتری از بارش ها را دریافت خواهند کرد و در کنار بارش ها، وزش باد نسبتاً شدید مهم ترین پیامد این سامانه به شمار می رود.

از اواخر وقت سه شنبه به ویژه در نیمه شرقی استان، سرعت وزش باد افزایش می یابد و روز چهارشنبه شدت بیشتری خواهد داشت و با افزایش سرعت باد و تداوم هوای سرد، احساس سرما در روزهای پایانی هفته در سطح استان تشدید خواهد شد.