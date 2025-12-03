به گزارش کردپرس؛ علی قربانی روز چهارشنبه در نشست همایش بخشداران و دهیاریهای استان که با حضور معاون عمرانی استاندار کرمانشاه برگزار شد؛ عنوان کرد: خوشبختانه طی ۱۰ ماه اخیر اتفاقات بسیار خوبی در کرمانشاه افتاده است و برای اولین بار در کشور عملکرد استان در حوزه دهیاریها به صورت مکتوب منتشر شده است و امکان ارزیابی عملکردها برای همه فراهم شده است.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: در ۸ ماهه سالجاری سه برابر سال گذشته اعتبار به کرمانشاه اختصاص یافته است یعنی در ۱۴۰۳، ۴۰۰ میلیارد تومان به کرمانشاه اختصاص یافت اما در این ۸ ماهه سالجاری بیش از ۱۰۰۰ و ۱۸۰ میلیارد تومان به این استان اختصاص پیدا کرده که رقمی معادل ۲۰۰ درصد رشد دارد.
علی قربانی افزود: به لحاظ اینکه دهیاری یک نهاد عمومی و غیردولتی است و به صورت خودکفا و مستقل اداره میشود از این رو در سفر به استان کرمانشاه ضمن برگزاری نشست با دهیاران و بخشداران، مسئولین مالی و فنی دهیاریها، تلاش خواهیم کرد که مسائل و مشکلات موجود را شناسایی و رفع کنیم.
وی بیان داشت: خوشبختانه بیش از دو دهه گذشته که از عمر تأسیس نهاد دهیاریها میگذرد تاکنون در کشور بیش از ۱۴۰ هزار الی ۱۵۰ هزار پروژه عمرانی در کشور توسط دهیاریها به بهرهبرداری رسیده و میزان وظایفی که یک دهیار دارد دو برابر وظیفه یک شهردار است.
وی گفت: با توجه به مرزیبودن و همچنین درگیری مستقیم استان در طول ۸ سال دفاع مقدس و دیگر موضوعات در تلاش هستیم تا از محل ردیفهای مختلف که در اختیار سازمان است اعتبارات بیشتری را به استان کرمانشاه اختصاص دهیم و برای حمل زباله و آتشنشانی که جزء وظایف ذاتی دهیاریها است ما در سال گذشته ۱۰۰ دستگاه ماشینآلات عمرانی به کرمانشاه دادهایم و امسال هم تلاش میکنیم که به همان میزان به این استان اختصاص پیدا کند.
وی اظهار داشت: تقریباً در این دو سال ۵۰ درصدِ ۲۰ سال گذشته ماشینآلات به دهیاریهای استان اختصاص پیدا کرده است زیرا بحث آتشنشانی و حمل زباله به دهیاریها از حیاتیترین و اصلیترین وظایف است.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور افزود: در بحث تسهیلات نیز تلاش کردهایم که تسهیلات کمبهره ۵ ساله با دوره تنفس ۶ ماهه بودجه و اعتبارات خوبی به استان کرمانشاه اختصاص پیدا کند و هفته آینده نیز ۷۰ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات به کرمانشاه اختصاص خواهد یافت و در این سفر علاوه بر اعتباراتی که به استان کرمانشاه اختصاص پیدا کرده اعتبارات ویژه دیگری را به آن اختصاص خواهیم داد و اعلام کردهایم که هر چقدر تا پایان سال به تسهیلات نیاز دارد به کرمانشاه اختصاص خواهد یافت.
وی گفت: از محل اعتبارات ماده ۵۸ هم به تعداد تقریباً بین ۵۰ تا ۱۰۰ تا دهیارهای استان کرمانشاه علاوه بر اعتباراتی که در اختیار دارند کمکهای ویژهای به آنها خواهیم داشت تا پروژههای نیمهتمام خود را به اتمام برسانند.
دکتر قربانی در ادامه به جایگاه ویژه شوراها در قرآن کریم و سنت اسلامی اشاره کرد و گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) با نگاهی عالمانه و ویژه در همان سال ۵۸ دستور تصویب آییننامه شوراها صادر کردند و در ادامه جایگاه شوراها به عنوان یک نهاد تصمیمگیر و اداره کشور بر اساس اراده مردم در اصول مختلف قانون اساسی به شکل ویژهای تبیین شد که این موضوع نشان از جایگاه رفیع شوراها در کشور ما دارد.
وی تصریح کرد: دهیارها با یک واسطه منتخب مردم هستند و همچنین با داشتن حکم انتصاب بخشدار، نماینده حاکمیت هم محسوب میشوند.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: اگر خواهان ماندگاری روستاییان و عدم مهاجرت آنها به شهرها هستیم باید اعتبارات دهیاریها همپای شهرداریها دیده شود.
