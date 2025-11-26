نوبت گیری ۴۳۵۰ نوآموز کردستانی در برنامه سنجش سلامت آغاز شد

به گزارش کرد پرس، اقبال خانی در نشست هماهنگی اجرای برنامه ملی سنجش نوآموزان در سنندج، گفت: از خانواده هایی که تاکنون برای سنجش فرزندان بدو ورود به دبستان اقدام نکرده اند درخواست می شود هر چه سریع تر با نوبت گیری از طریق سامانه جامع سیرت به مراکز سنجش مراجعه کنند.

وی با تأکید بر اهمیت غربالگری در سنین پایین، افزود: دسترسی به غربالگری دقیق و مداخلات تخصصی در سال های ابتدایی می تواند بسیاری از آسیب های آموزشی و اجتماعی آینده را کاهش دهد.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به ضرورت بازنگری در روند ارزیابی، اظهار کرد: لازم است فرآیندهای سنجش به گونه ای تقویت شود که هیچ کودک نیازمند حمایتی از چرخه آموزش باز نماند و معلمان با ابزارهای علمی دقیق تر بتوانند به تشخیص و حمایت از دانش آموزان بپردازند.

خانی با بیان بخشی از آمار سال تحصیلی گذشته، ادامه داد: در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی سال قبل، سه هزار و ۳۳۳ نوآموز مشکوک به اختلال به مراحل تخصصی هوش، بینایی، شنوایی، جسمی ـ حرکتی و اتیسم ارجاع شدند.

وی یادآور شد: از این تعداد، یک هزار و ۵۸۶ نفر ارجاع هوش، ۸۱ نفر جسمی ـ حرکتی، ۹۲۶ نفر بینایی، ۶۸۴ نفر شنوایی و ۵۶ نفر نیز ارجاع اتیسم داشتند و در نهایت ۲۰۵ نوآموز به مدارس استثنایی معرفی شدند.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان بیان کرد: تمام استان تحت پوشش خدمات تخصصی مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی قرار دارد و این مراکز خدمات غربالگری، تشخیص، آموزش و مشاوره را به دانش آموزان دوره ابتدایی ارائه می دهند.

خانی با اشاره به اهمیت توانمندسازی معلمان، به ویژه در مدارس پذیرا، گفت: به روزآوری مهارت های حرفه ای معلمان یکی از اهداف اصلی دوره های توانمندسازی است تا کیفیت آموزش برای دانش آموزان با نیازهای ویژه ارتقا یابد.